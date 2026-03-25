Ellos son los jugadores a seguir para el Repechaje en Monterrey

Este jueves 26 de marzo podría marcar un hito en la historia de Bolivia y Surinam, pues ambos están a las puertas de hacer historia logrando mantenerse en la lucha por llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Ambos equipos recibirán mucho apoyo por parte de la afición regia, que promete abarrotar el Estadio Monterrey para comenzar a vivir el ambiente mundialista; por ello, si eres de los que decidieron ir al encuentro, acá te dejamos una guía con los jugadores a seguir de estos equipos, para que agarres a tu "gallo".

Ellos ponen la magia en 'La Verde'

Gabriel Villamíl es un mediocentro con mucha clase y con un estilo "box to box", pues aunque suele partir desde atrás recuperando balones gracias a su estatura de 1.80 m., también sabe llegar desde ir al frente moviendo los hilos del equipo o llegando al área desde segunda línea.

Esto se notó mucho en la serie de la Copa Libertadores contra el que la Liga de Quito eliminó al poderoso Palmeiras, cuadro contra el que Villamíl fue pieza clave gracias a sus doblete en el encuentro jugado en Ecuador.

Miguel Terceros, más conocido como Miguelito, es por mucho el mejor jugador de Bolivia. Milita en el Santos de Brasil y, curiosamente, toda su carrera ha sido en el fútbol amazónico.

Esto se nota en la técnica depurada que tiene, pues, aunque es extremo derecho, no es muy rápido, pero eso lo compensa llevando la pelota pegada a la zurda, con la que le gusta probar desde el borde del área.

Los 'Suriboys' y su toque europeo

Una curiosidad de Surinam es que todos sus jugadores juegan en Europa; incluso muchos de ellos son nacidos allá y nacionalizados de la isla. Uno de los principales es el extremo Jean-Paul Boëtius.

El exjugador del Feyenoord llegó a ser pieza importante del equipo e incluso fue considerado como una de las grandes promesas del fútbol de los Países Bajos y fue multicampeón. Una lesión en los meniscos le cortó el ritmo y nunca logró retomar su nivel.

Joël Piroe es quizá el jugador más destacado de la convocatoria, pues juega regularmente en el Leeds United de la Premier League, donde fue campeón de goleo en la Championship la temporada anterior.

El delantero es un goleador nato, principalmente gracias a su buen posicionamiento y seguridad para definir, pues cuenta con varios recursos para vencer a los arqueros rivales. La saga boliviana tendrá que estar muy pendiente de él.

Y como "pilón", está Gyrano Kerk, delantero que milita en el Royal Antwerp de Bélgica, donde es compañero del exjugador de Rayados, Vincent Janssen.

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