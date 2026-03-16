Anuncian preventa del álbum oficial del Mundial 2026

A menos de tres meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la editorial Panini confirmó la fecha de preventa del esperado álbum de estampas del torneo, uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol en cada edición del campeonato.

La empresa informó que el 1 de abril comenzará la preventa oficial del cuadernillo que reunirá a las selecciones clasificadas, además de incluir jugadores, escudos y estadios que formarán parte del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG — Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

Una edición histórica con 48 selecciones

El álbum de 2026 marcará un cambio importante en la historia del coleccionismo mundialista, ya que por primera vez el torneo contará con 48 selecciones nacionales, lo que también ampliará el contenido del tradicional cuadernillo.

La editorial adelantó que la colección incluirá leyendas del futbol, nuevas promesas y momentos emblemáticos del campeonato, además de elementos gráficos relacionados con las sedes del torneo.

“Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí”, publicó la empresa en sus redes sociales.

Costos estimados del álbum y las estampas

Aunque los precios oficiales todavía no han sido confirmados de manera definitiva, información que circula entre distribuidores señala que cada sobre de estampas podría costar alrededor de $25 pesos.

El álbum tendría un precio estimado que oscilaría entre $50 y $100 pesos, dependiendo de la edición.

También se espera la venta de cajas completas de sobres, cuyo costo podría rondar los $2,500 pesos, una presentación dirigida a coleccionistas que buscan completar el álbum con mayor rapidez.

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