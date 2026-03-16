Irak anuncia convocatoria para repechaje mundialista en Monterrey

La selección de Irak presentó la lista de jugadores con la que afrontará el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, instancia decisiva que se disputará en Monterrey y que otorgará uno de los últimos boletos al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo asiático será dirigido por el entrenador Graham Arnold, quien apostó por una mezcla de futbolistas que militan en el campeonato local y en ligas del extranjero, varios de ellos con experiencia reciente en eliminatorias y torneos regionales.

En la portería fueron convocados Fahad Talib y Ahmed Basil, quienes han sido habituales en las convocatorias del combinado nacional.

La defensa incluye nombres como Hussein Ali, Frans Putros, Rebin Sulaka y Merchas Doski, futbolistas que han tenido participación constante con la selección en los últimos compromisos internacionales.

En el mediocampo destacan Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Peter Gwargis y Hasan Abdulkarim, jugadores que han formado parte de la estructura del equipo durante la eliminatoria asiática.

Ataque liderado por sus goleadores

Para la zona ofensiva, el técnico convocó a delanteros como Aymen Hussein, Mohanad Ali, Ali Al-Hamadi y Ali Jassim, quienes buscarán aportar contundencia en el partido que definirá el futuro del equipo rumbo al Mundial.

La lista también incluye a jugadores como Kumel Saadi, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Manaf Younis, Ahmed Maknzi, Marko Farji, Youssef Amyn, Kevin Yakob y Ali Yousef, entre otros elementos que completan el plantel para esta fase decisiva.

Irak disputará el repechaje intercontinental organizado por la FIFA, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

El encuentro se jugará a partido único, por lo que el vencedor obtendrá el pase a la Copa del Mundo.

Irak busca volver a un Mundial tras 40 años

Por otra parte, la selección iraquí intentará regresar a una Copa del Mundo después de su única participación en México 86, donde disputó la fase de grupos.

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