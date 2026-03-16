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EUA y Canadá presentan sus jerseys rumbo al Mundial 2026

Las equipaciones de las selecciones de Estados Unidos y Canadá reflejan la identidad nacional y debutarán en partidos amistosos de marzo

  • 16
  • Marzo
    2026

A menos de tres meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones de Estados Unidos y Canadá revelaron este lunes sus nuevos uniformes oficiales, los cuales utilizarán durante el torneo que ambos países organizarán junto con México.

Las nuevas equipaciones buscan reflejar la identidad nacional de cada selección de cara al torneo más importante del fútbol internacional.

Estados Unidos apuesta por el diseño “Estrellas” y “Barras”

La selección estadounidense, dirigida por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, presentó dos versiones de su uniforme.

Una de ellas, denominada “Estrellas”, luce un tono oscuro con detalles que remiten al emblema nacional, mientras que la otra versión, llamada “Barras”, presenta una combinación clara de blanco y rojo inspirada en la bandera del país.

Una de las principales novedades es que el diseño será utilizado por las 27 selecciones nacionales estadounidenses, desde categorías juveniles hasta los equipos mayores, con una identidad visual compartida.

“Una camiseta de la selección nacional representa el orgullo de portar el escudo, no solo para los jugadores en el campo, sino también para los aficionados que los apoyan”, explicó Dave Wright, director comercial de U.S. Soccer.

El nuevo uniforme tendrá su debut oficial el 28 de marzo en un partido amistoso ante Bélgica en el Mercedes‑Benz Stadium.

Canadá apuesta por la hoja de arce como símbolo central

Por su parte, la selección canadiense presentó una colección inspirada en la identidad nacional del país y en la simbólica hoja de arce, uno de los emblemas más representativos de Canadá.

El uniforme local destaca por un diseño bicolor con la hoja de arce centrada, mientras que la equipación visitante presenta tonos más oscuros y gráficos inspirados en paisajes helados y en el hielo agrietado, una referencia a los deportes de invierno y al carácter competitivo del equipo.

El técnico de la selección canadiense, Jesse Marsch, destacó la importancia del momento que vive el equipo.

“Hay un verdadero orgullo en representar a Canadá. Tenemos una Copa del Mundo en casa y todo un país apoyándonos”, señaló.

Los aficionados podrán ver por primera vez los nuevos jerseys canadienses el 28 de marzo, cuando Canadá enfrente a Islandia, y nuevamente el 31 de marzo ante Túnez.

Ambos encuentros se disputarán en el BMO Field, como parte de la preparación rumbo al Mundial.

Con estos lanzamientos, Estados Unidos y Canadá se suman a la lista de selecciones que comienzan a revelar sus uniformes para el torneo de 2026.


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