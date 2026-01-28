Apuñalan a dos aficionados del Chelsea antes del partido

Dos aficionados del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles en la previa del partido de la Liga de Campeones que se disputará este miércoles, aunque su vida no corre peligro.

Según el diario británico The Sun, los hinchas fueron perseguidos por más de veinte aficionados del equipo rival mientras se dirigían a un bar, momento en el que sufrieron las heridas.

Club emite comunicado

El Chelsea confirmó que los dos seguidores se encuentran hospitalizados y que reciben atención médica, reiterando que su vida no corre riesgo.

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.



Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.



The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026

El club también recordó a sus aficionados extremar precauciones durante su estancia en Nápoles.

Más de 2 mil aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido en el Estadio Diego Armando Maradona.

Se ha recomendado que no caminen solos y eviten vestir ropa o distintivos que los identifiquen como seguidores del club inglés.

Comentarios