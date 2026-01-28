Podcast
Deportes

Apuñalan a dos aficionados del Chelsea antes del partido

Dos hinchas del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles; su vida no corre peligro y el club recomienda extremar precauciones antes del partido

Dos aficionados del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles en la previa del partido de la Liga de Campeones que se disputará este miércoles, aunque su vida no corre peligro.

Según el diario británico The Sun, los hinchas fueron perseguidos por más de veinte aficionados del equipo rival mientras se dirigían a un bar, momento en el que sufrieron las heridas.

Club emite comunicado

El Chelsea confirmó que los dos seguidores se encuentran hospitalizados y que reciben atención médica, reiterando que su vida no corre riesgo.

El club también recordó a sus aficionados extremar precauciones durante su estancia en Nápoles.

Más de 2 mil aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido en el Estadio Diego Armando Maradona.

Se ha recomendado que no caminen solos y eviten vestir ropa o distintivos que los identifiquen como seguidores del club inglés.


