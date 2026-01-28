Podcast
Christian Mbilli, nuevo campeón absoluto del CMB en supermediano

El CMB nombró a Christian Mbilli campeón absoluto supermediano; su invicto y poder lo colocan como posible rival del Canelo en 2026

La división de los supermedianos (168 libras) tiene un nuevo referente. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presidido por Mauricio Sulaimán, oficializó a Christian Mbilli como campeón mundial absoluto, decisión que pone fin a la etapa de interinatos tras la salida del anterior monarca.

Reconocimiento oficial del CMB

El boxeador franco-camerunés de 30 años recibió el cinturón durante el tradicional Martes de Café del organismo.

“Esto es un sueño hecho realidad”, expresó Mbilli, quien agradeció la confianza del CMB y prometió elevar aún más su exigencia para defender el título.

Mbilli presume 29 peleas invicto, con 24 triunfos por nocaut, uno de los porcentajes de definición más altos del boxeo actual.

Su actuación más contundente fue en junio de 2025, cuando noqueó técnicamente en el primer asalto al polaco Maciej Sulecki, confirmando su estatus de élite.

El único empate y un invicto intacto

La única pelea que no terminó en victoria ocurrió en septiembre de 2025, con un empate por decisión dividida ante Lester Martínez en Las Vegas.

Aun así, su desempeño reforzó su posición como uno de los nombres más sólidos de la categoría.

Posible choque con Saúl “Canelo” Álvarez

Con este nombramiento, Mbilli se perfila como retador número uno para enfrentar al tapatío en 2026.

El escenario se abre luego del retiro de Terence Crawford, quien había despojado al mexicano de los cinturones indiscutidos.

El CMB explicó que la designación busca dar estabilidad a la categoría sin prolongar eliminatorias.

Al elevar al peleador mejor posicionado, el organismo consolida a Mbilli como una pieza central del mercado boxístico, atractivo por su estilo agresivo y poder de nocaut.

 


