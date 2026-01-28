Definidos los clasificados y el repechaje de la Champions 2025/26

Después de ocho jornadas de la Champions League, en donde nadie se dejó nada, ya se conocen a quienes avanzan a los cuartos de final y quienes jugarán el repechaje para seguir en la lucha por la "orejona".

Y es que, este miércoles, todos los juegos se disputaron a la misma hora, lo que derivó en que todos los clubes, a excepción de los ya previamente clasificados Arsenal y Bayern, ya sabían que iban a salir por todo, lo cual generó una que otra sorpresa.

Uno de ellos será el Real Madrid, que cayó 4-2 contra Benfica, club que avanzó de manera agónica a la instancia, por lo cual jugará la repesca. Mientras que el Paris Saint Germain, actual campeón de la competición, empató 1-1 ante el Newcastle y terminó en la undécima posición.

Otro de los que se quedó corto para conseguir su boleto directo fue el Inter de Milán, quien, pese a vencer 2-0 al Borussia Dortmund, no pudo entrar a los primeros ocho puestos.

Conoce cómo quedaron las posiciones.

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City Real Madrid Inter de Milán PSG Newcastle Juventus Atlético de Madrid Atalanta Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Olympiacos Club Brujas Galatasaray Mónaco Qarabag Bodø/Glimt Benfica

Los primeros ocho se clasifican automáticamente a los octavos de final, mientras que del lugar nueve al 24 jugarán un repechaje para definir los lugares restantes en los octavos de final.

Así se jugará el repechaje de la Champions League 2025/2026

Mónaco o Qarabag vs. Paris Saint-Germain o Newcastle (por el derecho a jugar contra Barcelona o Chelsea)

Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético de Madrid (por el derecho a jugar contra Liverpool o Tottenham)

Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter de Milán (por el derecho a jugar contra Sporting de Lisboa o Manchester City)

Borussia Dortmund u Olympiakos vs. Atalanta o Bayer Leverkusen (por el derecho a jugar contra Arsenal o Bayern Múnich)

Estos son los equipos eliminados

Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic de Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.

