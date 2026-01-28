Podcast
Deportes

Definidos los clasificados y el repechaje de la Champions 2025/26

Tras ocho jornadas intensas, quedaron definidos los ocho clubes clasificados directos y los 16 que disputarán el repechaje rumbo a los octavos de final

  • 28
  • Enero
    2026

Después de ocho jornadas de la Champions League, en donde nadie se dejó nada, ya se conocen a quienes avanzan a los cuartos de final y quienes jugarán el repechaje para seguir en la lucha por la "orejona".

Y es que, este miércoles, todos los juegos se disputaron a la misma hora, lo que derivó en que todos los clubes, a excepción de los ya previamente clasificados Arsenal y Bayern, ya sabían que iban a salir por todo, lo cual generó una que otra sorpresa.

Uno de ellos será el Real Madrid, que cayó 4-2 contra Benfica, club que avanzó de manera agónica a la instancia, por lo cual jugará la repesca. Mientras que el Paris Saint Germain, actual campeón de la competición, empató 1-1 ante el Newcastle y terminó en la undécima posición.

Otro de los que se quedó corto para conseguir su boleto directo fue el Inter de Milán, quien, pese a vencer 2-0 al Borussia Dortmund, no pudo entrar a los primeros ocho puestos.

Conoce cómo quedaron las posiciones.

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisboa
  8. Manchester City
  9. Real Madrid
  10. Inter de Milán
  11. PSG
  12. Newcastle
  13. Juventus
  14. Atlético de Madrid
  15. Atalanta
  16. Bayer Leverkusen
  17. Borussia Dortmund
  18. Olympiacos
  19. Club Brujas
  20. Galatasaray
  21. Mónaco
  22. Qarabag
  23. Bodø/Glimt
  24. Benfica

Los primeros ocho se clasifican automáticamente a los octavos de final, mientras que del lugar nueve al 24 jugarán un repechaje para definir los lugares restantes en los octavos de final.

Así se jugará el repechaje de la Champions League 2025/2026

  • Mónaco o Qarabag vs. Paris Saint-Germain o Newcastle (por el derecho a jugar contra Barcelona o Chelsea)
  • Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético de Madrid (por el derecho a jugar contra Liverpool o Tottenham)
  • Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter de Milán (por el derecho a jugar contra Sporting de Lisboa o Manchester City)
  • Borussia Dortmund u Olympiakos vs. Atalanta o Bayer Leverkusen (por el derecho a jugar contra Arsenal o Bayern Múnich)
  • Qarabag o Mónaco vs. Newcastle o Paris Saint-Germain (por el derecho a jugar contra Chelsea o Barcelona)
  • Galatasaray o Brujas vs. Atlético de Madrid o Juventus (por el derecho a jugar contra Tottenham o Liverpool)
  • Benfica o Bodo/Glimt vs. Inter de Milán o Real Madrid (por el derecho a jugar contra Manchester City o Sporting de Lisboa)
  • Olympiakos o Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen o Atalanta (por el derecho a jugar contra Bayern Múnich o Arsenal)

Estos son los equipos eliminados

Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic de Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.


