Árbitro mexicano pitará la Semifinal Francia vs Marruecos

La FIFA designo al mexicano, César Ramos para que arbitrará el juego de Semifinal entre Francia y Marruecos este miércoles 14 de diciembre.

El árbitro mexicano, César Ramos Palazuelos fue el elegido para pitar la Semifinal de la Copa del Mundo entre la Selección de Francia y Marruecos.

A pesar de que México quedó eliminado en fase de grupos, el arbitraje azteca sigue manteniendo el nombre del país en lo alto de la justa mundialista.

Ramos Palazuelos disputará su cuarto partido como árbitro central en esta nueva edición de la Copa del Mundo, luego de pitar los encuentros entre Dinamarca-Túnez, Bélgica-Marruecos y Portugal-Suiza.





En cuanto a los jueces de línea que acompañaran al mexicano serán: Alberto Morín y Miguel Hernández, mientras que el venezolano, Jesús Valenzuela, fungirá como el cuarto árbitro.

Así mismo en el VAR se encontrara el colombiano, Nicolás Gallo, la brasileña, Neuza Back y el estadounidense, Armando Villarreal.

Cabe recordar que en el pasado Mundial de Rusia 2018, el mexicano también arbitró tres partidos, Brasil vs Suiza, Polonia vs Colombia y Uruguay vs Portugal.