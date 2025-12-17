Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió al embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, y al secretario de Estado para el Deporte y guía de la FIFA en ese país, Adam Van Koeverden, en un encuentro enfocado en la cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre acciones conjuntas y oportunidades de colaboración relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Comercio e inversión

También se abordaron temas de comercio e inversión derivados del T-MEC, destacando que Nuevo León es uno de los principales estados exportadores hacia Canadá, especialmente en el sector de autopartes.

Por la delegación canadiense asistieron, entre otros, Annabelle Larouche St-Sauver, cónsul general de Canadá en Nuevo León; Andrew Brown, viceministro asociado de Patrimonio Canadiense, y Lauren Hadaller, jefa del equipo del secretario de Estado para el Deporte.

En representación del Municipio de Monterrey estuvieron César Garza, secretario del Ayuntamiento; Fernando Margáin, jefe del Gabinete, y Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico.

El Gobierno de Monterrey refrendó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, impulsar el desarrollo económico y aprovechar eventos de talla mundial como el Mundial FIFA 2026 para posicionar a la ciudad como un referente de competitividad, innovación y hospitalidad.

