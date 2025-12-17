Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Nuevo León

Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026

Adrián de la Garza se reunió con autoridades canadienses para coordinar acciones por el Mundial FIFA 2026 y analizar oportunidades de comercio e inversión

  • 17
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió al embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, y al secretario de Estado para el Deporte y guía de la FIFA en ese país, Adam Van Koeverden, en un encuentro enfocado en la cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre acciones conjuntas y oportunidades de colaboración relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

8431a6f5-ee95-4b6e-a22e-7f75abb56ad6.jfif

Comercio e inversión

También se abordaron temas de comercio e inversión derivados del T-MEC, destacando que Nuevo León es uno de los principales estados exportadores hacia Canadá, especialmente en el sector de autopartes.

Por la delegación canadiense asistieron, entre otros, Annabelle Larouche St-Sauver, cónsul general de Canadá en Nuevo León; Andrew Brown, viceministro asociado de Patrimonio Canadiense, y Lauren Hadaller, jefa del equipo del secretario de Estado para el Deporte.

be3a5e27-9ac4-4a26-9beb-066969ad76c2.jfif

En representación del Municipio de Monterrey estuvieron César Garza, secretario del Ayuntamiento; Fernando Margáin, jefe del Gabinete, y Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico.

El Gobierno de Monterrey refrendó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, impulsar el desarrollo económico y aprovechar eventos de talla mundial como el Mundial FIFA 2026 para posicionar a la ciudad como un referente de competitividad, innovación y hospitalidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T130934_195_286398235a
Arranca operativo 'Regia Navidad Segura 2025' en Monterrey
rio_bravo_del_norte_9a147de8f1
Estados Unidos y México establecen acuerdo sobre disputa por agua
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_20_41_PM_98cba76fc7
Se pronuncia IP junto a PRI y PAN en contra del alza al ISN
publicidad

Últimas Noticias

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
inter_policia_houston_802b6fd887
Muere sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Daniel_Carrillo_02a30a9658
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×