Es ‘Clásico’ verlos… ¡portando las dos playeras!

Varios futbolistas destacados, mexicanos o extranjeros, han defendido los jerseys tanto de Tigres de la UANL como de Rayados de Monterrey a lo largo de la historia, destacando casos como Aldo de Nigris, Luis “El Matador” Hernández, Sebastián “El Loco” Abreu, Jesús Molina y actualmente Rodrigo “El Búfalo” Aguirre.

Otros jugadores que vistieron ambas camisetas incluyen a Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Gastón “La Gata” Fernández, Carlos Ochoa y Edgar Castillo.

Por ejemplo, el delantero regio Aldo de Nigris debutó con Tigres, pero consolidó su carrera como ídolo goleador en Monterrey.

Luis Hernández jugó con Rayados (de 1992a 1994) y luego con Tigres (de 1998a 2000)

Sebastián "El Loco" Abreu pasó por Monterrey en 2006… y Tigres en de 2007 a 2008.

Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, surgido de Rayados, también vistió la camiseta felina (de 1992 a 1995).

Jesús Molina debutó en Tigres y posteriormente jugó en Monterrey.

Gastón “La Gata” Fernández, argentino que pasó por ambos equipos.

Carlos Ochoa, delantero mexicano que jugó para ambos clubes regiomontanos.

Édgar “El Homi” Castillo , lateral que defendió las dos camisetas.

Abraham Darío Carreño, delantero que pasó por Rayados y Tigres.

José Antonio “El Tato” Noriega, mexicano que jugó en ambos equipos.

Alfredo “El Alacrán” Jiménez jugó en Rayados (de 1970 a 1975) y luego en Tigres (de 1975 a 1976, y de 1978 a 1981).

Egidio Arévalo tuvo paso por Rayados y posteriormente fue Campeón con Tigres.

Estos jugadores han portado ambas playeras

Ellos son los jugadores que han defendido las playeras de ambos clubes regios, Rayados y Tigres, en la historia de la Primera División del futbol mexicano:

Aldo de Nigris Alfredo Jiménez Francisco Javier Cruz Luis Hernández Raúl Chávez Jorge Urdiales Pilar Reyes Guarací Barbosa Ricardo Díaz Leonardo Álvarez Francisco Solís Javier Quintero Morones José Sánchez Gregorio Cortez Raúl Isiordia Francisco Esparza Roberto Gasparini Juan Manuel Azuara Roberto Gómez Junco Edmundo Manzotti Raúl González Orihuela Félix Cruz Francisco Romero Rolando Esquer Alejandro Hisis Juan Antonio Flores Barrera Fabián Peña José Antonio Noriega Óscar Dautt Flavio Rogerio Argemiro Veiga Mario Méndez Carlos Ochoa Sebastián Abreu Gastón Fernández Diego Martínez Egidio Arévalo Darío Carreño Edgar Iván Solís Édgar Castillo Luis Alfonso Rodríguez Miguel Herrera Equihua Jesús Molina Carlos Salcedo Rodrigo Aguirre

