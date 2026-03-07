Es ‘Clásico’ verlos… ¡portando las dos playeras!
Con la llegada de ‘El Búfalo’ Aguirre a Tigres, se desata el tema de aquellos que han militado primero en el Monterrey y luego en los felinos… o viceversa
Varios futbolistas destacados, mexicanos o extranjeros, han defendido los jerseys tanto de Tigres de la UANL como de Rayados de Monterrey a lo largo de la historia, destacando casos como Aldo de Nigris, Luis “El Matador” Hernández, Sebastián “El Loco” Abreu, Jesús Molina y actualmente Rodrigo “El Búfalo” Aguirre.
Otros jugadores que vistieron ambas camisetas incluyen a Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Gastón “La Gata” Fernández, Carlos Ochoa y Edgar Castillo.
Por ejemplo, el delantero regio Aldo de Nigris debutó con Tigres, pero consolidó su carrera como ídolo goleador en Monterrey.
- Luis Hernández jugó con Rayados (de 1992a 1994) y luego con Tigres (de 1998a 2000)
- Sebastián “El Loco” Abreu pasó por Monterrey en 2006… y Tigres en de 2007 a 2008.
- Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, surgido de Rayados, también vistió la camiseta felina (de 1992 a 1995).
- Jesús Molina debutó en Tigres y posteriormente jugó en Monterrey.
- Gastón “La Gata” Fernández, argentino que pasó por ambos equipos.
- Carlos Ochoa, delantero mexicano que jugó para ambos clubes regiomontanos.
- Édgar “El Homi” Castillo, lateral que defendió las dos camisetas.
- Abraham Darío Carreño, delantero que pasó por Rayados y Tigres.
- José Antonio “El Tato” Noriega, mexicano que jugó en ambos equipos.
- Alfredo “El Alacrán” Jiménez jugó en Rayados (de 1970 a 1975) y luego en Tigres (de 1975 a 1976, y de 1978 a 1981).
- Egidio Arévalo tuvo paso por Rayados y posteriormente fue Campeón con Tigres.
- Aldo de Nigris
- Alfredo Jiménez
- Francisco Javier Cruz
- Luis Hernández
- Raúl Chávez
- Jorge Urdiales
- Pilar Reyes
- Guarací Barbosa
- Ricardo Díaz
- Leonardo Álvarez
- Francisco Solís
- Javier Quintero Morones
- José Sánchez
- Gregorio Cortez
- Raúl Isiordia
- Francisco Esparza
- Roberto Gasparini
- Juan Manuel Azuara
- Roberto Gómez Junco
- Edmundo Manzotti
- Raúl González Orihuela
- Félix Cruz
- Francisco Romero
- Rolando Esquer
- Alejandro Hisis
- Juan Antonio Flores Barrera
- Fabián Peña
- José Antonio Noriega
- Óscar Dautt
- Flavio Rogerio
- Argemiro Veiga
- Mario Méndez
- Carlos Ochoa
- Sebastián Abreu
- Gastón Fernández
- Diego Martínez
- Egidio Arévalo
- Darío Carreño
- Edgar Iván Solís
- Édgar Castillo
- Luis Alfonso Rodríguez
- Miguel Herrera Equihua
- Jesús Molina
- Carlos Salcedo
- Rodrigo Aguirre
