Es ‘Clásico’ verlos… ¡portando las dos playeras!

Con la llegada de ‘El Búfalo’ Aguirre a Tigres, se desata el tema de aquellos que han militado primero en el Monterrey y luego en los felinos… o viceversa

  • 07
  • Marzo
    2026

Varios futbolistas destacados, mexicanos o extranjeros, han defendido los jerseys tanto de Tigres de la UANL como de Rayados de Monterrey a lo largo de la historia, destacando casos como Aldo de Nigris, Luis “El Matador” Hernández, Sebastián “El Loco” Abreu, Jesús Molina y actualmente Rodrigo “El Búfalo” Aguirre.

Otros jugadores que vistieron ambas camisetas incluyen a Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Gastón “La Gata” Fernández, Carlos Ochoa y Edgar Castillo.

Por ejemplo, el delantero regio Aldo de Nigris debutó con Tigres, pero consolidó su carrera como ídolo goleador en Monterrey.

  • Luis Hernández jugó con Rayados (de 1992a 1994) y luego con Tigres (de 1998a 2000)
  • Sebastián “El Loco” Abreu pasó por Monterrey en 2006… y Tigres en de 2007 a 2008.
  • Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, surgido de Rayados, también vistió la camiseta felina (de 1992 a 1995).
  • Jesús Molina debutó en Tigres y posteriormente jugó en Monterrey.
  • Gastón “La Gata” Fernández, argentino que pasó por ambos equipos.
  • Carlos Ochoa, delantero mexicano que jugó para ambos clubes regiomontanos.
  • Édgar “El Homi” Castillo, lateral que defendió las dos camisetas.
  • Abraham Darío Carreño, delantero que pasó por Rayados y Tigres.
  • José Antonio “El Tato” Noriega, mexicano que jugó en ambos equipos.
  • Alfredo “El Alacrán” Jiménez jugó en Rayados (de 1970 a 1975) y luego en Tigres (de 1975 a 1976, y de 1978 a 1981).
  • Egidio Arévalo tuvo paso por Rayados y posteriormente fue Campeón con Tigres.

Ellos son los jugadores que han defendido las playeras de ambos clubes regios, Rayados y Tigres, en la historia de la Primera División del futbol mexicano:

  1. Aldo de Nigris
  2. Alfredo Jiménez
  3. Francisco Javier Cruz
  4. Luis Hernández
  5. Raúl Chávez
  6. Jorge Urdiales
  7. Pilar Reyes
  8. Guarací Barbosa
  9. Ricardo Díaz
  10. Leonardo Álvarez
  11. Francisco Solís
  12. Javier Quintero Morones
  13. José Sánchez
  14. Gregorio Cortez
  15. Raúl Isiordia
  16. Francisco Esparza
  17. Roberto Gasparini
  18. Juan Manuel Azuara
  19. Roberto Gómez Junco
  20. Edmundo Manzotti
  21. Raúl González Orihuela
  22. Félix Cruz
  23. Francisco Romero
  24. Rolando Esquer
  25. Alejandro Hisis
  26. Juan Antonio Flores Barrera
  27. Fabián Peña
  28. José Antonio Noriega
  29. Óscar Dautt
  30. Flavio Rogerio
  31. Argemiro Veiga
  32. Mario Méndez
  33. Carlos Ochoa
  34. Sebastián Abreu
  35. Gastón Fernández
  36. Diego Martínez
  37. Egidio Arévalo
  38. Darío Carreño
  39. Edgar Iván Solís
  40. Édgar Castillo
  41. Luis Alfonso Rodríguez
  42. Miguel Herrera Equihua
  43. Jesús Molina
  44. Carlos Salcedo
  45. Rodrigo Aguirre

