Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026

A través de redes sociales, el Comité Paralímpico compartió imágenes en donde se muestra la destreza del mexicano en cada una de las pruebas

  • 05
  • Marzo
    2026

Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Este paratlatea mexicano de 37 años, se encuentra listo para participar en sus quintos Juegos Paralímpicos

Nació el 17 de agosto de 1988, en Cancún, Quintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante. 

Un año después de consagrarse como el máximo representante de dicha disciplina, una fuerte caída provocó que su columna vertebral se fracturara. 

Sin embargo, esto no fue impedimento para continuar con su carrera deportiva. Tal es su fuerza de voluntad, que en esta justa olímpica representará a México en tres disciplinas distintas, en la categoría LW10-1 del deporte Para esquí alpino.

A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano compartió diversas imágenes en donde se muestra la destreza del mexicano en cada una de las pruebas que se va a desempeñar.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno iniciarán este viernes 6 de marzo y concluirán el próximo 15 marzo.

Estos días competirá Arly Velásquez en Milano-Cortina 

El único representante mexicano tendrá al menos tres participaciones los siguientes días:

7 de marzo

Descenso sentado 
02:30 hora local CDMX

9 de marzo

Supergigante sentado 
02:30 hora local CDMX

13 de marzo

Slalom gigante sentado
02:00 / 06:00 hora local CDMX

Rommel Pacheco afirma que Arly tendrá el peso de un país sobre sus hombros

Previo a su viaje para participar en Milano-Cortina 2026, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco abanderó a Arly Velásquez en las instalaciones  del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Ante las autoridades, el atleta mencionó que es un honor el participar de nueva cuenta en Juegos Olímpicos.

“Recibir la bandera de México rumbo a mis quintos Juegos Paralímpicos es un honor profundo”.

Recordemos que Velásquez concursó en Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

"Representar a México en cinco Juegos no es casualidad, es consecuencia de disciplina, resiliencia, de reinventarse física y mentalmente una y otra vez” explicó.

Por su parte, Rommel Pacheco aseguró que Arly tendrá el peso de un país sobre sus hombros.

“Tú sabes lo que representa ser abanderado, lo que representa tener el peso de un país en los hombros, la bandera, de verdad se te ve la emoción y eso es ser un verdadero mexicano, eso es llevar el uniforme y la representatividad de un país”, explicó el director de la CONADE.

 

 


