sarah_schleper_60834ebd38
Deportes

¡Descalificada! Sara Scheleper se despide de Milano-Cortina 2026

Se encontraba en la cuatrigésima cuarta posición al culminar su priumer descenso en 1:08:94, cuando los jueces procedieron a revisar sus esquís

  • 15
  • Febrero
    2026

La esquiadora mexicana Sarah Schleper quedó descalificada este domingo, del Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, debido a que violó las medidas de sus esquís. 

Durante el segundo descenso, los jueces se acercaron para revisar sus esquís. Sin embargo, uno de ellos contaba con un exceso de un milímetro, por lo que fue descalificada.

Se encontraba en la cuatrigésima cuarta posición al culminar su priumer descenso en 1:08:94.

Ante esto, el Comité Olímpico Mexicano reconoció a la deportista mexicana como una leyenda.

Hace historia junto a su hijo Lasse Gaxiola

A pesar de estos inconvenientes, Sarah Schleper junto con su hijo Lasse Gaxiola, marcaron la historia de los Juegos Olímpicos, debido a que son los primeros madre-hijo que compiten en una misma edición olímpica.

sarah schleper lasse gaxiola madre e hijo.jpg

Ambos dedicados al mismo deporte, hacen historia para México a través de la nieta, en esta edición de Milano-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola cumple su sueño olímpico en Milano-Cortina 2026

El deporte mexicano vivió un momento inédito este 14 de febrero de 2026 con el debut de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde se convirtió en el atleta más joven del país en competir en una justa invernal.

lasse-gaxiola.jpg

Con apenas 18 años el esquiador alpino participó en la prueba de Slalom Gigante masculino disputada en la pista Stelvio de Bormio, una de las más exigentes del circuito.

Aquí te presentamos la nota completa: Lasse Gaxiola cumple su sueño olímpico en Milano-Cortina 2026


