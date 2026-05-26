Julián Araujo estaría en la mira de Cruz Azul y Rayados

Con el Clausura 2026 prácticamente finalizado, ya "huele" al futbol de estufa.

Ahora, el protagonista de estos primeros rumores de la temporada es el lateral derecho mexicano, Julián Araujo, quien sería pretendido por el actual campeón de la Liga MX, Cruz Azul, y el Club de Fútbol Monterrey.

Estos rumores surgen en medio de la incertidumbre sobre la permanencia del mexicano en el Celtic de Glasgow, equipo al que llegó a préstamo y donde sufrió una lesión durante las últimas semanas de la temporada, situación que también lo dejó fuera del Mundial.

Cruz Azul y Rayados seguirían de cerca al mexicano

De acuerdo con el diario RECORD, en las últimas horas el futbolista fue vinculado tanto con el conjunto regiomontano como con el capitalino, siendo ambos los principales interesados en sus servicios.

Sin embargo, el reporte también señala que hasta el momento Araujo no ha tenido contacto directo con ninguna de las dos instituciones.

El defensa mexicano llegó al Celtic a préstamo a inicios de año procedente del Bournemouth de la Premier League, con la intención de recuperar continuidad y protagonismo en el futbol europeo.

Hace algunos meses, el portal Football Insider reveló que el club escocés mantenía abierta la posibilidad de negociar el traspaso definitivo del jugador al término de su cesión, aunque hasta ahora no existe una decisión oficial.

En caso de concretarse una compra definitiva, el valor de la operación rondaría los 10 millones de euros.

Las lesiones complican el panorama de Araujo

Actualmente, Julián Araujo continúa recuperándose de una distensión en el cuádriceps de la pierna derecha.

La lesión representa una recaída de una molestia muscular que ya había sufrido anteriormente en la misma zona y que incluso lo dejó fuera de la Copa Oro 2025 bajo el mando de Javier Aguirre.

Las molestias comenzaron a mediados de marzo de 2026 tras un encuentro de la Copa de Escocia frente al Rangers.

Debido a esta situación física, el lateral también quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos disputados en marzo ante Portugal y Bélgica.

Por ahora, el futbolista mexicano continúa trabajando en su recuperación mientras espera definir su futuro para la próxima temporada.

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