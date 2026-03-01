Revelan causa de muerte exacta de 'El Mencho'

Una semana después de que se llevara a cabo un operativo de seguridad en Jalisco, se reveló el acta de defunción de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

De acuerdo con el acta de defunción número 3830, el exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió debido a lesiones graves producidas por impactos de bala.

El documento describe daños severos en la región torácica, abdominal y en las extremidades, derivados de proyectiles de arma de fuego, lo que ocasionó la muerte durante el despliegue encabezado por elementos de la Defensa.

"El Mencho" fue abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo de seguridad en Talpa, Jalisco, en el cual 28 elementos de la Guardia Nacional y 12 presuntos delincuentes perdieron la vida, además de detener a otros dos.

