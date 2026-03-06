Alumno aparentemente armado dentro de escuela genera movilización

Una fotografía que circula en Redes Sociales ha generado inquietud entre la comunidad escolar y la población en general, al observarse a un joven sosteniendo lo que aparenta ser un arma de fuego dentro de un aula, al parecer del Instituto Tecnológico de Altamira número 4.

En la imagen no se logra determinar si el objeto es un arma real o de juguete; sin embargo, el hecho de que se perciba dentro de un salón de clases, sostenida por un jóven, ha provocado diversas reacciones y preocupación entre estudiantes y padres de familia.

Este nuevo incidente surge luego de que, a principios de diciembre de 2025, el mismo plantel se viera envuelto en otra polémica cuando circularon fotografías y videos donde jóvenes aparecían dentro de un aula ingiriendo bebidas embriagantes y cantando corridos.

Ante la reciente imagen difundida, integrantes de la comunidad educativa y ciudadanos han solicitado a la dirección del plantel iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido y, en caso necesario, reforzar las medidas de disciplina y control dentro de las aulas.

