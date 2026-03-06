Podcast
Reporte Ciudadano
IMG_20260305_WA_0358_323e5f7e85
Tamaulipas

Alumno aparentemente armado dentro de escuela genera movilización

Una imagen en la que se observa a un joven con na aparente arma de fuego dentro de aula, provocó preocupación entre quienes integran el Tecnológico de Altamira

  • 06
  • Marzo
    2026

Una fotografía que circula en Redes Sociales ha generado inquietud entre la comunidad escolar y la población en general, al observarse a un joven sosteniendo lo que aparenta ser un arma de fuego dentro de un aula, al parecer del Instituto Tecnológico de Altamira número 4.

En la imagen no se logra determinar si el objeto es un arma real o de juguete; sin embargo, el hecho de que se perciba dentro de un salón de clases, sostenida por un jóven, ha provocado diversas reacciones y preocupación entre estudiantes y padres de familia.

Este nuevo incidente surge luego de que, a principios de diciembre de 2025, el mismo plantel se viera envuelto en otra polémica cuando circularon fotografías y videos donde jóvenes aparecían dentro de un aula ingiriendo bebidas embriagantes y cantando corridos.

Ante la reciente imagen difundida, integrantes de la comunidad educativa y ciudadanos han solicitado a la dirección del plantel iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido y, en caso necesario, reforzar las medidas de disciplina y control dentro de las aulas.


