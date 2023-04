Atleta abre su OnlyFans para pagar su ida a París 2024

La falta de apoyo al deporte ha orillado a que los atletas de hoy en día busquen el ingreso necesario por cualquier medio para cumplir sus sueños y objetivos, llegar a la máxima competencia en sus respectivas disciplinas.

Tal es el caso de Alexandra Ianculescu, quien reveló que abrió una cuenta de OnlyFans para poder costear sus costos en los los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La atleta olímpica, quien participó en la edición invernal del 2018, representando a Rumanía en la modalidad de patinaje de velocidad, dejó en claro que no le importa lo que piense la gente, pues el dinero que le deja la plataforma le ha ayudado a mantenerse y pagar sus deudas.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans paga mis cuentas. El dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas.