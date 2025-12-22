Tigres confirma la salida de Sebastián Córdova tras cuatro años

Tigres hizo oficial este lunes la salida de Sebastián Córdova, quien concluyó su vínculo con la institución felina tras haber llegado al club en 2022.

El mediocampista mexicano se convierte así en la segunda baja confirmada del equipo rumbo al próximo torneo, junto con Javier Aquino.

El club informó la decisión a través de sus redes sociales, dando por finalizada una etapa que incluyó momentos clave y un campeonato de Liga MX en la historia reciente de la institución.

💛 Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 22, 2025

Menor protagonismo en el Apertura 2025

La última temporada de Córdova con Tigres estuvo marcada por una participación limitada. Durante el Apertura 2025, el futbolista disputó únicamente seis partidos y acumuló 147 minutos en el terreno de juego.

Su último encuentro con la camiseta auriazul fue en septiembre, en el duelo ante Pumas, y desde entonces quedó fuera de las convocatorias de manera regular.

Números y legado en el club

En total, Sebastián Córdova jugó 159 partidos oficiales con Tigres, en los que registró 24 goles y 18 asistencias.

Su momento más destacado llegó en la Liguilla del Clausura 2023, cuando fue pieza clave al marcar seis goles y conducir al equipo hasta el título del fútbol mexicano.

Aquel torneo consolidó su mejor versión con los felinos y lo colocó como uno de los jugadores más determinantes de esa campaña.

Futuro aún por definir

Hasta el momento, Córdova no ha emitido un mensaje oficial tras su salida y tampoco se ha dado a conocer cuál será su próximo destino

