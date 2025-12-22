Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
como_milan_australia_218de4f92b
Deportes

Cancela Serie A partido entre AC Milán-Colmo en Australia

El partido Milán-Como 1907, programado para febrero de 2026 en Perth, fue cancelado de común acuerdo tras no poder cumplir las condiciones impuestas por la AFC

  • 22
  • Diciembre
    2025

El duelo entre el Milán y el Como 1907, previsto para el 8 de febrero de 2026 en Perth, Australia, fue cancelado debido a los riesgos financieros derivados de requisitos adicionales impuestos por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En un comunicado conjunto, la Serie A y el Gobierno de Australia informaron que la decisión se tomó “de común acuerdo”, luego de evaluar que no era viable cumplir dichas condiciones sin poner en riesgo recursos públicos y financieros.

Exigencias que hicieron inviable el evento

Las autoridades explicaron que las nuevas condiciones establecidas por la AFC para autorizar el encuentro no podían atenderse sin generar una exposición económica considerable.

“Las condiciones adicionales no pudieron ser cumplidas sin riesgos financieros”, señalaron ambas partes en el comunicado oficial.

El partido contaba con el aval de los 20 clubes de la liga italiana, así como de la Federación Italiana de Futbol y la UEFA, lo que reforzaba su carácter inédito dentro del balompié europeo.

“Una oportunidad perdida” para el futbol italiano

El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, lamentó la cancelación y reconoció el impacto que habría tenido el encuentro fuera de Europa.

“Es una oportunidad perdida para el crecimiento internacional del futbol italiano y para los aficionados que esperaban ver en vivo a su equipo”, expresó.

Apenas días antes, Simonelli había confirmado públicamente que el juego se disputaría en Perth tras reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Australia reconoce el impacto, pero defiende la decisión

Desde Australia Occidental, la ministra de Deportes, Rita Saffioti, calificó la cancelación como decepcionante, aunque necesaria.

“Trabajamos estrechamente para hacerlo posible, pero no estábamos dispuestos a asumir un nivel de riesgo inaceptable”, afirmó.

Pese a la cancelación, el análisis oficial destacó que la candidatura de Perth generó más de 280 millones de dólares en visibilidad mediática global, con amplia cobertura en medios de Estados Unidos, Europa y Asia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T090854_762_a7af1f69bd
Santiago Giménez fue operado con éxito; volverá en febrero
G8_YYC_5i_WIA_Amu_Ar_e1f883e40f
Santiago Giménez será operado y se perdería varios meses
atentado_australia_16_nina_28ed0ec6c6
Enfrenta 15 cargos de asesinato sospechoso del tiroteo en Sídney
publicidad

Últimas Noticias

AP_25357727905813_a5f345db5b
Travis Kelce podría jugar su último partido de local este jueves
congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×