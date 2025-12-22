Cancela Serie A partido entre AC Milán-Colmo en Australia

El duelo entre el Milán y el Como 1907, previsto para el 8 de febrero de 2026 en Perth, Australia, fue cancelado debido a los riesgos financieros derivados de requisitos adicionales impuestos por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En un comunicado conjunto, la Serie A y el Gobierno de Australia informaron que la decisión se tomó “de común acuerdo”, luego de evaluar que no era viable cumplir dichas condiciones sin poner en riesgo recursos públicos y financieros.

Exigencias que hicieron inviable el evento

Las autoridades explicaron que las nuevas condiciones establecidas por la AFC para autorizar el encuentro no podían atenderse sin generar una exposición económica considerable.

“Las condiciones adicionales no pudieron ser cumplidas sin riesgos financieros”, señalaron ambas partes en el comunicado oficial.

El partido contaba con el aval de los 20 clubes de la liga italiana, así como de la Federación Italiana de Futbol y la UEFA, lo que reforzaba su carácter inédito dentro del balompié europeo.

“Una oportunidad perdida” para el futbol italiano

El presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, lamentó la cancelación y reconoció el impacto que habría tenido el encuentro fuera de Europa.

“Es una oportunidad perdida para el crecimiento internacional del futbol italiano y para los aficionados que esperaban ver en vivo a su equipo”, expresó.

Apenas días antes, Simonelli había confirmado públicamente que el juego se disputaría en Perth tras reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Australia reconoce el impacto, pero defiende la decisión

Desde Australia Occidental, la ministra de Deportes, Rita Saffioti, calificó la cancelación como decepcionante, aunque necesaria.

“Trabajamos estrechamente para hacerlo posible, pero no estábamos dispuestos a asumir un nivel de riesgo inaceptable”, afirmó.

Pese a la cancelación, el análisis oficial destacó que la candidatura de Perth generó más de 280 millones de dólares en visibilidad mediática global, con amplia cobertura en medios de Estados Unidos, Europa y Asia.

