Deportes

Atlético de Madrid ficha al mediocampista Obed Vargas

Aunque no significa que vaya a jugar en el Atlético este curso, ya aparece como validado provisional en las distintas páginas web

  • 02
  • Febrero
    2026

El Atlético de Madrid fichó este lunes al mediocampista mexicano Obed Vargas, tras formalizar su contrato e inscribirlo a LaLiga.

Este jugador de 20 años, aparece en la relación de inscritos en la página web oficial como "traspaso" con "validado provisional".

Aunque no significa que vaya a jugar en el Atlético este curso, significa que es un paso previo e indispensable al préstamo a otro equipo.

A través de redes sociales, el club español 

"Con su llegada al Atlético de Madrid comienza su primera experiencia profesional en Europa", añadió el club.

El Seattle Sounders se guarda un porcentaje de una futura venta, según comunicó el club estadounidense: "No se hacen públicos los términos completos del acuerdo, pero además de una tarifa de traspaso no revelada, Sounders FC mantiene un porcentaje de ventas en caso de un futuro traslado".

¿Quién es Obed Vargas?

Nacido en Alaska, ha desarrollado toda su carrera en el Seattle Sounders estadounidense, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, con el que se enfrentó al Atlético el pasado 19 de junio en el Mundial de Clubes, con él como titular y con triunfo del conjunto de Diego Simeone por 3-1, aunque después sería eliminado en la última jornada pese a ganar al Botafogo.

Obed Vargas, seleccionado nacional en tres ocasiones y con opciones de ir al Mundial del próximo verano, es declarado seguidor del Atlético de Madrid.

“Yo veía que todos los niños les gustaba el Barcelona y el Real Madrid y quería ser diferente. Me identificaba con el Atlético por la lucha, la garra que tenían, la final de la Liga de Campeones que llegaron, LaLiga que ganaron y me encantaba su forma de jugar”, recordó en una entrevista.

