Deportes

Doc Rivers, entrenador de la NBA, critica abusos de ICE

El entrenador de los Bucks acusó a ICE de mala capacitación y sesgo racial, tras reafirmar que agentes cometen abusos contra comunidades latinas en EUA

  • 02
  • Febrero
    2026

El entrenador en jefe de los Milwaukee Bucks de la NBA, Doc Rivers, lanzó duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al acusar a la agencia de abusos, mala capacitación y un sesgo racial en sus operativos, particularmente contra personas latinas y morenas.

Las declaraciones más recientes del exentrenador de los Celtics y Clippers se produjeron en febrero de 2026, previo a un partido ante Boston. Rivers calificó el entrenamiento de los agentes de ICE como “horrible” y aseguró que existe un patrón de actuación selectiva basado en la apariencia física y el idioma de las personas.

Caso Minneapolis y acusación de asesinato

Rivers reiteró su postura sobre la muerte de Renee Good, una mujer que murió tras ser baleada por un agente de ICE en Minneapolis en enero de 2026.

El técnico sostuvo que se trató de un “asesinato directo” y afirmó que mantiene “al 100%” sus palabras.

El entrenador señaló que las redadas parecen dirigirse principalmente contra comunidades latinas, mientras se ignoran otros grupos de inmigrantes.

“Todos deberíamos saberlo”, dijo Rivers. “Tom Homan (director ejecutivo asociado de operaciones de aplicación y deportación para el ICE y el departamento de seguridad nacional) reconoció que se dirigen contra personas guiados por el color de su piel y por la manera como hablan inglés. Entonces, si eres moreno, seguro estarás nervioso porque puede detenerte en cualquier mo-mento en las calles”, expuso Rivers.

Desde octubre de 2025, Rivers ha expresado su rechazo a las redadas migratorias, especialmente en su ciudad natal, Chicago, donde describió escenas de personas esposadas como “terribles”.

Incluso contrastó estas prácticas con los valores de su padre, quien fue policía.


