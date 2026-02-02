Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mexico_brasil_femenil_23a1e78424
Deportes

México Femenil confirma amistoso contra Brasil rumbo al Mundial

La Selección Mexicana Femenil confirmó un amistoso ante Brasil el 7 de marzo. El duelo servirá como parámetro rumbo a las eliminatorias del Mundial 2027

  • 02
  • Febrero
    2026

La Selección Mexicana Femenil continúa afinando detalles en su proceso rumbo a las eliminatorias del Mundial de 2027 y como parte de su preparación enfrentará a Brasil en un duelo amistoso de máxima exigencia.

El encuentro quedó programado para el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario que recibirá a dos selecciones protagonistas del balompié internacional.

Pedro López anticipa un ambiente especial

El director técnico del Tri, Pedro López, destacó la expectativa que ha generado el partido entre la afición y aseguró que será una jornada importante para el crecimiento del futbol femenil en el país.

“Todo el mundo quiere estar en el estadio, ya están pidiendo entradas, ya da la sensación de que va a ser un día especial para el futbol femenil de México”, expresó el estratega.

México irá con su mejor plantel

López dejó claro que utilizará a sus principales figuras para este compromiso, al considerarlo una oportunidad clave para medir el nivel real del equipo ante una potencia mundial.

“Saldremos a la cancha para mostrarnos como lo que somos, un país emergente en el futbol femenil, con muchas ilusiones y ganas de estar en la siguiente Copa del Mundo, que precisamente será en Brasil”, añadió.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T120715_048_b18d0fa04f
América hace oficial el fichaje de Raphael Veiga
deportes_equipo_morelos_7cb4f6389b
México participará en el NFL Flag International del Pro Bowl
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Save_Clip_App_627201462_18555906772055524_4146160969910517585_n_353aa5a76b
Crean con IA un afterparty de los ganadores de los Grammys
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_bc7a9958be
Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×