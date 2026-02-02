México Femenil confirma amistoso contra Brasil rumbo al Mundial

La Selección Mexicana Femenil continúa afinando detalles en su proceso rumbo a las eliminatorias del Mundial de 2027 y como parte de su preparación enfrentará a Brasil en un duelo amistoso de máxima exigencia.

El encuentro quedó programado para el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario que recibirá a dos selecciones protagonistas del balompié internacional.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. ❤️‍🔥



🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.🫀



🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo@SelecaoFeminina las esperamos con futbol, estadio lleno y unos buenos tacos 🌮😉

¿De pastor o de suadero?… pic.twitter.com/Vy28IVx3sk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 2, 2026

Pedro López anticipa un ambiente especial

El director técnico del Tri, Pedro López, destacó la expectativa que ha generado el partido entre la afición y aseguró que será una jornada importante para el crecimiento del futbol femenil en el país.

“Todo el mundo quiere estar en el estadio, ya están pidiendo entradas, ya da la sensación de que va a ser un día especial para el futbol femenil de México”, expresó el estratega.

México irá con su mejor plantel

López dejó claro que utilizará a sus principales figuras para este compromiso, al considerarlo una oportunidad clave para medir el nivel real del equipo ante una potencia mundial.

“Saldremos a la cancha para mostrarnos como lo que somos, un país emergente en el futbol femenil, con muchas ilusiones y ganas de estar en la siguiente Copa del Mundo, que precisamente será en Brasil”, añadió.

