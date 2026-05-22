Auténticos avanza a la final tras destronar a Borregos

En una demostración de poderío y autoridad, la escuadra juvenil de los Auténticos Tigres de la UANL consiguió su séptima victoria consecutiva de la temporada al derrotar 27-8 a los Borregos de la Prepa Tec Monterrey. Con este resultado, los felinos no solo sellaron su boleto a la gran final, sino que además cortaron una racha de cuatro campeonatos consecutivos de los lanudos en la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza de la categoría Juvenil de Primavera.

El conjunto dirigido por el head coach Juan Carlos García, que debuta este año en la edición primaveral tras competir habitualmente en el torneo de otoño, demostró que va con todo por el título. Esta victoria representó, además, el segundo triunfo de la campaña para los de la UANL sobre sus acérrimos rivales deportivos, comandados por el HC Álvaro Salazar.

Dominio felino desde el inicio

Los Auténticos Tigres impusieron condiciones desde su primera serie ofensiva. El mariscal de campo Rogelio Cobas (6) abrió el marcador con un espectacular pase de anotación de 46 yardas hacia César Darío Narváez (16) para colocar el 7-0. En el segundo cuarto, Cobas volvió a conectar por el aire, esta vez con un envío de 8 yardas para Juan de Dios Aldape (11) que puso el 13-0 parcial, luego de que el intento de punto extra de Iván Gabriel Hinojosa (24) impactara en el poste.

La defensa consuma la victoria

En la reanudación de la segunda mitad, los Borregos amenazaron con reaccionar al colocarse cerca de la zona roja felina. Sin embargo, el pasador del ITESM, Arturo de León (12), fue interceptado por Luis Marcelo Casillas (44) cuando buscaba a Rodrigo Garza (7).

La entrega de balón fue capitalizada de inmediato por la ofensiva de la UANL: Rogelio Cobas timbró las diagonales en una carrera personal de 3 yardas y, con el extra de Hinojosa, los locales se despegaron 20-0. Poco después, tras frenar a Borregos en una cuarta oportunidad en la yarda 11, Fernando Nieto (22) selló el destino del encuentro con un acarreo de 6 yardas que puso un contundente 27-0 en la pizarra.

Reacción tardía y escenario de la final

En las instancias finales del clásico regio, los lanudos lograron romper el cero gracias a un pase de 8 yardas de Arturo de León hacia Joaquín Salazar (15). La posterior conversión de dos puntos de Adrián Cerdio (81), a pase de Luis Antonio Herrera (22), dejó las cifras definitivas en un claro 27-8.

Tras confirmarse la victoria de los Redskins Cardenal sobre los Linces Blanco de la UVM en la otra semifinal, todo está listo para el duelo por el trofeo. Se espera que la gran final de la Conferencia se dispute el próximo viernes en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.





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