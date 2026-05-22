Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fdghsdh_d5264ecd69
Nuevo León

Buscan Monterrey y Saltillo impulsar el turismo con el Mundial

El objetivo principal de este encuentro es coordinar estrategias que impulsen el turismo y el desarrollo económico regional de cara a la justa mundialista

  • 22
  • Mayo
    2026

Con la mira puesta en el Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) de Monterrey sostuvo una reunión clave con representantes de Saltillo, Coahuila.

El objetivo principal de este encuentro es coordinar estrategias que impulsen el turismo y el desarrollo económico regional de cara a la justa mundialista.

La reunión estuvo encabezada por Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, y César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo.

ryesh.jpg

Ambos funcionarios, acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, dieron seguimiento al convenio de colaboración que las dos capitales firmaron el pasado mes de enero.

Como una de las ciudades anfitrionas oficiales del torneo, Monterrey asumirá un papel protagónico que representa una oportunidad histórica para el noreste del país.

Ante este escenario, la estrategia busca posicionar a Saltillo como un destino complementario y atractivo para los miles de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a la zona.

La capital coahuilense destaca como un aliado natural gracias a su cercanía geográfica, su conectividad carretera y su riqueza turística, gastronómica y cultural.

Esta sinergia bilateral promete detonar un impacto positivo directo en Monterrey y su área metropolitana, proyectando beneficios clave para la región:

tehse.jpg

  • Un incremento significativo en la derrama económica regional.

  • El fortalecimiento del sector turístico y de servicios.

  • Nuevas oportunidades comerciales para hoteles, restaurantes y negocios locales.

  • Una mayor proyección nacional e internacional de la región noreste.

  • El impulso a proyectos conjuntos de movilidad, conectividad y colaboración intermunicipal.

En el encuentro también participaron activamente Arturo Alejandro Cantú González, director de Turismo de Monterrey; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo; y Fabián Garza, director de Touroperadores de Monterrey, quienes coincidieron en que el trabajo en equipo será la clave para consolidar una oferta atractiva y eficiente que potencie la inversión y el desarrollo en ambos estados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260522_06_capacita_nl_jovenes_01_d04a7a5ddc
Nuevo León capacita a jóvenes emprendedores rumbo al Mundial
20240313_Nueva_Fuerza_Civil_5_1bde719346
Inteligencia para el Mundial será tarea de Seguridad: Escamilla
fifa_fan_id_9441cf9abf
Presentan el FIFA Fan ID para la Copa Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_c244118207
Video: JD Vance regresa de emergencia a la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_05_23_at_10_27_35_AM_e7d9fa12ee
Caen ocho presuntos implicados en homicidio de agente federal
trump_e3353cea85
Trump admite dudas entre negociar o atacar a Irán
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Arrestan a propietario de Proyectos 9; lo llevan al MP
nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
publicidad
×