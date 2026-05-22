Juan Carlos Ruiz Delgado asume la presidencia del CIYCVIC

En un evento celebrado en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo comité directivo del Consejo de Instituciones y Ciudadanos de Victoria A.C. para el periodo 2026-2028. El acto protocolario fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Respendez Silva.

Al asumir la presidencia del organismo, Juan Carlos Ruiz Delgado hizo un llamado a la unidad y a una mayor participación ciudadana.

"Nuestra meta es lograr una sinergia entre la sociedad y las organizaciones civiles para dar vida a este proyecto. Buscamos que este consejo esté cada vez más cerca de la ciudadanía y que todas las voces tengan representatividad", señaló.

Enfoque en la gestión y el bien común

Ruiz Delgado enfatizó que, a partir de ahora, el Consejo trabajará para asegurar que las propuestas del sector social sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas por parte de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el abogado subrayó que el organismo se mantiene firme en su carácter apartidista.

"No nos mueve ningún color ni partido político. Nuestro objetivo es promover iniciativas de alto impacto social que dignifiquen a la capital de Tamaulipas", aclaró.

Proyectos prioritarios

Dentro de la agenda inmediata del nuevo consejo, destaca la gestión de obras de infraestructura vitales para la ciudad. El presidente del organismo puntualizó que uno de los temas centrales será la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

"Es una obra necesaria y urgente para la capital. Estaremos planteando este proyecto próximamente ante las dependencias correspondientes, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)", concluyó.

El Consejo de Instituciones y Ciudadanos de Victoria A.C. se reafirma así como un organismo no gubernamental comprometido con el desarrollo y el bienestar de los victorenses, buscando ser un puente eficaz entre la sociedad civil y las autoridades.

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