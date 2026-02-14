Podcast
Deportes

Auténticos Intermedia arrasa en inicio de su pretemporada

Bajo la dirección del Head Coach Rolando Piña, la escuadra de San Nicolás de los Garza mostró un dominio absoluto desde el arranque del encuentro

  • 14
  • Febrero
    2026

Los actuales bicampeones de la categoría Intermedia, los Auténticos Tigres de la UANL, finalizaron su etapa de preparación con una contundente victoria de 34-0 ante los Jaguares de la UNIFREIRE. El encuentro, disputado en el Parque Los Nogales de Saltillo, sirvió como el último ensayo de cara a la defensa de su corona en el circuito estudiantil.

Bajo la dirección del Head Coach Rolando Piña, la escuadra de San Nicolás de los Garza mostró un dominio absoluto desde el arranque del encuentro.

Dominio terrestre y aéreo

La ofensiva felina, comandada inicialmente por el mariscal de campo Pedro Ruiz (13), estableció las condiciones en la primera mitad. Los Auténticos lograron irse al descanso con una ventaja de 21-0, gracias a una destacada actuación terrestre:

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.46.15 PM.jpeg

  • Antonio Alvarado (30): Sumó dos acarreos de anotación a la cuenta.

  • Iliam de la Cruz: Aportó un touchdown adicional por la vía terrestre.

Para la parte complementaria, el ritmo no descendió. Diego Villarreal (22) incrementó la ventaja a 27-0 con otra anotación por tierra. Posteriormente, el quarterback sustituto Diego Villamil (19) selló la pizarra definitiva al conectar un pase de anotación con Diego Tenorio (83).

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.46.16 PM.jpeg

En el sector defensivo, la unidad se mantuvo imbatible, destacando la participación del profundo Rodolfo Rodríguez (29), quien cortó el avance enemigo con una interceptación.

Ajustes finales y cambios en la liga

Al concluir el scrimmage, el coach Piña Loredo se mostró satisfecho con el desempeño de su plantilla de 70 jugadores, señalando que este duelo permitió ganar el ritmo necesario que no se había alcanzado en prácticas previas contra Guerreros del COBACH y en el Winter Game.

"En estas dos semanas restantes deberemos enfocarnos en más repeticiones, más ritmo y mejorar en los equipos especiales", puntualizó el estratega.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 9.46.15 PM (2).jpeg

Sin embargo, el panorama del debut oficial ha dado un giro. Tras el congreso de la ONEFA concluido hoy en la Riviera Nayarita, se informó que los Pumas de la FES Acatlán no se presentarán para el duelo programado de la Semana 1 en el Estadio Gaspar Mass.

Ante esta situación, las autoridades de la liga acordaron rehacer el calendario de juegos para la categoría Intermedia. Se espera que en los próximos días se den a conocer las nuevas fechas y rivales, contando con el compromiso de todas las instituciones participantes para desahogar la temporada de manera ordenada.


Comentarios

