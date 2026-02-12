Podcast
Fallece tras complicaciones de salud el rapero mexicano 'Milkman'

Milkman se desarrolló como rapero, productor y creativo dentro de la música urbana en México, su trabajo incluyó colaboraciones con diversos artistas

  • 12
  • Febrero
    2026

La muerte del rapero mexicano 'Milkman', cuyo nombre real era Óscar Botello, generó reacciones en la escena urbana nacional tras confirmarse su fallecimiento luego de permanecer varias semanas hospitalizado por complicaciones médicas.

El artista había sido ingresado de emergencia y había sido sometido a procedimientos quirúrgicos que mantuvieron en alerta a familiares, amigos y seguidores, quienes siguieron de cerca su estado de salud a través de redes sociales.

Durante su hospitalización, personas cercanas al músico solicitaron apoyo económico debido a los elevados costos del tratamiento, ya que el rapero no contaba con algún tipo de seguro médico.

La situación movilizó a colegas del medio artístico y a su comunidad de fans, quienes respondieron con muestras de solidaridad.

Hospitalización prolongada y apoyo de la comunidad artística

En las semanas previas a su fallecimiento, familiares informaron que el artista enfrentaba un cuadro médico delicado que requirió atención intensiva y múltiples intervenciones. La gravedad del estado de salud motivó llamados públicos de apoyo, entre ellos el de la cantante Belinda, quien difundió mensajes para respaldar a su amigo.

Las publicaciones en redes sociales generaron una cadena de solidaridad que incluyó aportaciones económicas y mensajes de aliento provenientes de seguidores, productores y músicos del género urbano, la evolución médica fue seguida de cerca por su entorno, aunque con el paso de los días el panorama se tornó más complejo.

Trayectoria dentro de la escena urbana mexicana

Milkman se desarrolló como rapero, productor y creativo dentro de la música urbana en México, su trabajo incluyó colaboraciones con diversos artistas como Alemán, Muelas de Gallo y proyectos independientes que le permitieron construir una base sólida de seguidores.

Además de su faceta como intérprete, participó en procesos de producción musical y creación de contenido vinculado al rap y al hip hop.

Su estilo se caracterizó por la mezcla de ritmos, letras personales y una identidad visual que conectó con audiencias jóvenes

A lo largo de su carrera, mantuvo presencia constante en plataformas digitales, donde compartía avances musicales, proyectos y momentos personales con su comunidad.

Reacciones tras confirmarse su fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, artistas y seguidores comenzaron a publicar mensajes de despedida, recordando su aportación a la escena musical independiente. En redes sociales circularon fotografías, fragmentos de canciones y testimonios que destacaron su creatividad y cercanía con el público.

La familia del rapero agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso médico y confirmó que el artista falleció acompañado de sus seres queridos. También reconocieron la ayuda de quienes colaboraron económicamente y enviaron mensajes durante su hospitalización.

Legado musical y presencia digital

El legado de Milkman permanece en sus grabaciones, colaboraciones y contenido publicado en plataformas digitales, donde seguidores continúan reproduciendo su música y compartiendo recuerdos.

Su perfil artístico combinó la producción musical con la interacción constante con su audiencia, lo que fortaleció su presencia dentro del rap mexicano contemporáneo.

 


