Nuevo León

Aplica Salud 14,000 vacunas en primer día de macrobrigada

Además, combinado con la presencia permanente de estas campañas en los diversos centros de salud de la entidad, donde se aplicaron otras 1,680 dosis

Con todo y el festejo del Día de San Valentín, miles de regiomontanos respondieron al llamado de la Secretaría de Salud para combatir el sarampión durante la primera jornada de la Macrobrigada.

El organismo rector de salud en el estado informó que durante este primer día de trabajo se aplicaron más de 14,753 vacunas contra el sarampión en la jornada celebrada en la Explanada de los Héroes.

Vacuna

Además, combinado con la presencia permanente de estas campañas en los diversos centros de salud de la entidad, donde se aplicaron otras 1,680 dosis, se llegó a más de 16,433 dosis aplicadas.

La Macrobrigada, encabezada por la titular de la dependencia en el estado, Alma Rosa Marroquín, tiene como objetivo principal que la población en general pueda completar sus esquemas de vacunación o reforzarlos.

¿Cuándo vuelven a vacunar contra el sarampión?

La segunda jornada de la Macribrigada será este domingo 15 de febrero en horario de 08:30 a 15:00 horas en la ya mencionada Explanada de los Héroes, en el centro de Monterrey.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a que tome medidas de precaución contra el sarampión.

