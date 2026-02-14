Podcast
Deportes

Oro para México en Copa del Mundo de Natación Artística

La delegación mexicana destacó en la primera jornada, logrando también medallas de plata en la prueba de solo técnico individual y en dueto técnico mixto

  14
  Febrero
    2026

La delegación mexicana inició de manera histórica la Copa del Mundo de Natación Artística 2026 al obtener una medalla de oro y dos de plata durante la primera jornada, celebrada en Medellín, Colombia. Estos resultados posicionan al equipo tricolor como un competidor destacado en el calendario internacional, de cara a eventos futuros como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Oro en rutina técnica por equipo

La primera presea del día fue oro en la rutina técnica por equipo, con una puntuación de 263.2375 puntos. El equipo mexicano estuvo conformado por Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuno y Sofía Valenzuela.

México superó ampliamente a Estados Unidos (249.8883) y Canadá (217.2667), logrando el primer lugar del podio.

Plata en solo técnico individual

diego villalobos copa del mudno.jpg

Diego Villalobos, de Guadalajara, se llevó la plata en la prueba de solo técnico individual con 207.1000 puntos. El oro fue para el británico Ranjuo Tomblin con 223.8033 puntos, mientras que el bronce correspondió al kazajo Viktor Druzin.

Plata en dueto técnico mixto

diego villalobos nayeli mondragón plata copa del mundo.jpg

Más tarde, Villalobos volvió a subir al podio junto a Nayeli Mondragón, obteniendo la plata en dueto técnico mixto con 197.6209 puntos. El oro fue para la dupla británica Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin, y el bronce para los kazajos Yasmina Islamova y Aldiyar Ramazanov.

Copa del Mundo de Natación Artística previa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Copa del Mundo de Natación Artística, organizada por World Aquatics, reúne a atletas de distintas naciones en pruebas de solo técnico, dueto técnico y rutinas por equipo. La etapa de Medellín 2026 permite a los competidores medir su nivel frente a rivales de alto desempeño y fortalece la preparación rumbo a torneos internacionales y regionales.


