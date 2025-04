Barça, PSG, Arsenal e Inter van a Semifinales de la UCL

La UEFA Champions League 2025 ya tiene a sus cuatro semifinalistas tras una intensa ronda de cuartos de final que dejó eliminaciones sorpresivas y grandes actuaciones.

Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain e Inter de Milan avanzaron a la antesala de la final, con historias muy distintas pero el mismo objetivo: conquistar Europa.

Tras seis años sin pisar una semifinal continental, el Barcelona logró su ansiado regreso al vencer en una serie intensa al Borussia Dortmund. Los culés se apoyaron en un imponente partido de ida en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde golearon 4-0 con un doblete de Robert Lewandowski como figura.

A pesar de caer 3-1 en Alemania durante el partido de vuelta, los dirigidos por Xavi Hernández supieron administrar su ventaja para un global de 5-3 que los pone nuevamente entre los cuatro mejores de Europa, en busca de una nueva final y del prestigio perdido en años recientes.

