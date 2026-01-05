Podcast
deportes_brunetta_5cbf3b3588
Deportes

Boca Juniors estaría interesado en llevarse a Brunetta

El medio El Crack Deportivo informó que Riquelme habría comenzado las gestiones para su traspaso, pues lo considera una pieza clave para el nuevo proyecto

  • 05
  • Enero
    2026

Una vez más, Boca Juniors buscaría robarse una estrella de Tigres; esta vez intentarían llevarse a Juan Brunetta.

De acuerdo con el medio argentino El Crack Deportivo, el presidente del cuadro xeneize, Juan Román Riquelme, ya habría comenzado las gestiones para llevar a Brunetta a Buenos Aires, pues lo considera una pieza clave para el nuevo proyecto de Boca.

Sin embargo, su llegada a La Bombonera enfrenta varios problemas, siendo el principal el que Tigres no está considerando su salida, además de que el Clausura 2026 está a menos de una semana de iniciar y los de San Nicolás no han realizado ningún fichaje.

Actualmente, el jugador argentino está valorado en $8 millones de dólares, cantidad que luce muy complicada para Boca Juniors, y tendrían que negociar con Tigres, ya que su contrato con los de Nuevo León finaliza en diciembre del 2027.

En el extraordinario caso de que Boca pudiera pagar el traspaso de Brunetta, el otro problema al que se enfrentarían sería el sueldo.

Y es que el atacante argentino es uno de los jugadores mejor pagados del plantel, estimándose en arriba de los $2 millones de dólares, cantidad que rebasaría el tope salarial del club xeneize.

Brunetta ya ha pasado por tres equipos en Argentina, siendo el Arsenal de Sarandí, Belgrano y Godoy Cruz. Mientras que en la Liga MX tuvo un gran paso por Santos para después recalar en Tigres, siendo uno de los extranjeros más destacados de la liga.


