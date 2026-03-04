Felicidades, Guido Pizarro… ¡Y queremos pastel!

El director técnico argentino, Guido Pizarro, está de fiesta, ya que este miércoles cumple un año de haber dirigido su primer partido oficial como director técnico de Tigres.

El famoso “Conde” debutó el martes 4 de marzo de 2025, en el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, al empatar 1-1 ante Cincinnati FC.

Guido Hernán Pizarro Demestri, de 36 años de edad y nacido el 26 de febrero de 1990 en Buenos Aires, Argentina, suma 54 partidos dirigidos entre Liga MX (fase regular y Liguilla), Concachampions y Leagues Cup, con saldo de 25 triunfos, 18 empates y 11 derrotas, y una efectividad del 57 por ciento.

En todos estos duelos ha marcado 90 goles y ha recibido 56, para una diferencia de goles positiva de +34.

En todas las competencias oficiales, Pizarro ha llevado a los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a la fase final; destaca la Final en el campeonato mexicano de la Primera División, en la Liguilla del pasado Torneo Apertura 2025, en la cual enfrentó a Diablos Rojos del Toluca, que quedaron bicampeones.

Y este miércoles a las 19:00 horas, Pizarro y los auriazules visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en juego de la Fecha 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, llegan motivados a este encuentro, luego de golear 4-1 al América el sábado pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en cotejo de la Jornada 8.

Tras el cotejo de esta noche ante los de la Angelópolis, los nicolaítas se medirán a Rayados en el Clásico Regio 142 en el Estadio Universitario, en desafío de la décima fecha.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 9

Puebla vs. Tigres

Estadio Cuauhtémoc

19:00 horas - Hoy

Azteca 7

Juegos de este miércoles

Rayados vs. Querétaro

“Gigante de acero”

19:00 horas

Atlas vs. Xolos

Estadio Jalisco

21:00 horas

América vs. Juárez

Estadio Ciudad de los Deportes

21:00 horas

El juego Chivas vs. León se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron.

Resultados de este miércoles

Pachuca 2-1 Necaxa

Estadio Hidalgo

Santos 1-2 Cruz Azul

Estadio TSM Corona

San Luis 3-1 Mazatlán

Estadio Alfonso Lastras

Pumas 2-3 Toluca

Estadio Olímpico Universitario

Entérate

Estos son los datos estadísticos que arrojan los partidos oficiales que ha dirigido Guido Pizarro como técnico de Tigres:

Juegos: 54

Victorias: 25

Empates: 18

Derrotas: 11

Goles a favor: 90

Goles en contra: 56

Diferencia de goles: +34

Efectividad: 57%

