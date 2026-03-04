Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_04_at_1_00_53_AM_39c4381e5d
Deportes

Felicidades, Guido Pizarro… ¡Y queremos pastel!

Este miércoles hace un año dirigió su primer partido como director técnico de Tigres, en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025

  • 04
  • Marzo
    2026

El director técnico argentino, Guido Pizarro, está de fiesta, ya que este miércoles cumple un año de haber dirigido su primer partido oficial como director técnico de Tigres.

El famoso “Conde” debutó el martes 4 de marzo de 2025, en el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, al empatar 1-1 ante Cincinnati FC.

Guido Hernán Pizarro Demestri, de 36 años de edad y nacido el 26 de febrero de 1990 en Buenos Aires, Argentina, suma 54 partidos dirigidos entre Liga MX (fase regular y Liguilla), Concachampions y Leagues Cup, con saldo de 25 triunfos, 18 empates y 11 derrotas, y una efectividad del 57 por ciento.

En todos estos duelos ha marcado 90 goles y ha recibido 56, para una diferencia de goles positiva de +34.

En todas las competencias oficiales, Pizarro ha llevado a los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a la fase final; destaca la Final en el campeonato mexicano de la Primera División, en la Liguilla del pasado Torneo Apertura 2025, en la cual enfrentó a Diablos Rojos del Toluca, que quedaron bicampeones.  

Y este miércoles a las 19:00 horas, Pizarro y los auriazules visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en juego de la Fecha 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, llegan motivados a este encuentro, luego de golear 4-1 al América el sábado pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en cotejo de la Jornada 8.

Tras el cotejo de esta noche ante los de la Angelópolis, los nicolaítas se medirán a Rayados en el Clásico Regio 142 en el Estadio Universitario, en desafío de la décima fecha.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 9
Puebla vs. Tigres
Estadio Cuauhtémoc
19:00 horas - Hoy
Azteca 7

Juegos de este miércoles

Rayados vs. Querétaro

“Gigante de acero”
19:00 horas
Atlas vs. Xolos
Estadio Jalisco
21:00 horas

América vs. Juárez

Estadio Ciudad de los Deportes
21:00 horas

El juego Chivas vs. León se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron.

Resultados de este miércoles

Pachuca 2-1 Necaxa

Estadio Hidalgo
Santos 1-2 Cruz Azul
Estadio TSM Corona

San Luis 3-1 Mazatlán

Estadio Alfonso Lastras
Pumas 2-3 Toluca
Estadio Olímpico Universitario

Entérate

Estos son los datos estadísticos que arrojan los partidos oficiales que ha dirigido Guido Pizarro como técnico de Tigres:

Juegos: 54
Victorias: 25
Empates: 18
Derrotas: 11
Goles a favor: 90
Goles en contra: 56
Diferencia de goles: +34
Efectividad: 57%


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Santos_Guzman_17e058c30d
Espera UANL avance en trámites para nuevo estadio de Tigres
Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_33_06_AM_6d9c125810
Es coach de receptores y se corona con Auténticos Tigres
all_star_game_liga_mx_mls_4245c362f8
Definen fecha y sede del 'All-Star 2026' entre MLS y Liga MX
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_5212ac3156
Cuba sufre apagón tras fallo en el sistema eléctrico nacional
Santos_Guzman_17e058c30d
Espera UANL avance en trámites para nuevo estadio de Tigres
Whats_App_Image_2026_03_04_at_4_06_05_PM_777d05c7bf
Presenta Farah 'San Pedro de Nivel Mundial', de cara a la Copa
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×