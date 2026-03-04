Felicidades, Guido Pizarro… ¡Y queremos pastel!
Este miércoles hace un año dirigió su primer partido como director técnico de Tigres, en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025
- 04
-
Marzo
2026
El director técnico argentino, Guido Pizarro, está de fiesta, ya que este miércoles cumple un año de haber dirigido su primer partido oficial como director técnico de Tigres.
El famoso “Conde” debutó el martes 4 de marzo de 2025, en el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, al empatar 1-1 ante Cincinnati FC.
Guido Hernán Pizarro Demestri, de 36 años de edad y nacido el 26 de febrero de 1990 en Buenos Aires, Argentina, suma 54 partidos dirigidos entre Liga MX (fase regular y Liguilla), Concachampions y Leagues Cup, con saldo de 25 triunfos, 18 empates y 11 derrotas, y una efectividad del 57 por ciento.
En todos estos duelos ha marcado 90 goles y ha recibido 56, para una diferencia de goles positiva de +34.
En todas las competencias oficiales, Pizarro ha llevado a los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a la fase final; destaca la Final en el campeonato mexicano de la Primera División, en la Liguilla del pasado Torneo Apertura 2025, en la cual enfrentó a Diablos Rojos del Toluca, que quedaron bicampeones.
Y este miércoles a las 19:00 horas, Pizarro y los auriazules visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en juego de la Fecha 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, llegan motivados a este encuentro, luego de golear 4-1 al América el sábado pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en cotejo de la Jornada 8.
Tras el cotejo de esta noche ante los de la Angelópolis, los nicolaítas se medirán a Rayados en el Clásico Regio 142 en el Estadio Universitario, en desafío de la décima fecha.
Ficha
Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 9
Puebla vs. Tigres
Estadio Cuauhtémoc
19:00 horas - Hoy
Azteca 7
Juegos de este miércoles
Rayados vs. Querétaro
“Gigante de acero”
19:00 horas
Atlas vs. Xolos
Estadio Jalisco
21:00 horas
América vs. Juárez
Estadio Ciudad de los Deportes
21:00 horas
El juego Chivas vs. León se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron.
Resultados de este miércoles
Pachuca 2-1 Necaxa
Estadio Hidalgo
Santos 1-2 Cruz Azul
Estadio TSM Corona
San Luis 3-1 Mazatlán
Estadio Alfonso Lastras
Pumas 2-3 Toluca
Estadio Olímpico Universitario
Entérate
Estos son los datos estadísticos que arrojan los partidos oficiales que ha dirigido Guido Pizarro como técnico de Tigres:
Juegos: 54
Victorias: 25
Empates: 18
Derrotas: 11
Goles a favor: 90
Goles en contra: 56
Diferencia de goles: +34
Efectividad: 57%
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas