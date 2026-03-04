Revela Sheinbaum los 10 puntos de su reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que bautizó como el “Decálogo por la democracia”, un paquete de 10 cambios que modifican la integración del Congreso, reducen recursos a partidos y establecen nuevas reglas para campañas.

“Sí, le llamamos el decálogo por la democracia… es una reforma constitucional”, señaló Sheinbaum al detallar los puntos centrales de la propuesta, que será discutida en la Cámara de Diputados y el Senado.

El primer eje redefine la asignación de los 200 diputados de representación proporcional. La mitad se otorgaría a los candidatos mejor posicionados que no hayan ganado en sus distritos, y ya no mediante listas cerradas elaboradas por las dirigencias partidistas.

“Corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quienes no hayan ganado la elección”, explicó.

Puso como ejemplo que, si un partido obtiene 10% en una circunscripción, entrarían quienes hayan quedado en segundo o tercer lugar con mayor votación.

Los otros 100 diputados serían electos directamente por la ciudadanía.

“Votas por el partido y atrás vas a poder votar por quiénes van a representar a ese partido… solamente votarás por una mujer y por un hombre”, detalló.

En el caso del Senado, la propuesta elimina la representación proporcional y mantiene únicamente la mayoría relativa y la primera minoría.

Recorte de 25% y mayor fiscalización

El segundo punto plantea una reducción del 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de los organismos electorales estatales y de los partidos políticos.

También se fortalecería la fiscalización con una mayor coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para vigilar recursos ilícitos y evitar que se rebasen los topes de campaña.

Voto migrante y menos spots

La iniciativa establece que los ocho diputados que representan a mexicanos en el extranjero sean definidos por quienes viven fuera del país, según el partido que obtenga mayoría en ese sector.

Además, propone reducir los tiempos de radio y televisión durante campañas.

“Consideramos que es un exceso… se repite cinco veces el mismo anuncio”, dijo, aunque aclaró que se mantienen los tiempos oficiales y se prohíbe la contratación privada para apoyar candidaturas.

Inteligencia artificial con etiqueta obligatoria

Uno de los puntos novedosos es la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Los anuncios elaborados con IA deberán incluir un aviso visible.

“No es ninguna censura… sencillamente que no haya fake news relacionadas con inteligencia artificial”, afirmó.

Conteo el mismo día y consultas con 2%

La reforma propone que los cómputos distritales inicien el mismo día de la elección conforme lleguen los paquetes, sin esperar hasta el miércoles. El PREP no se modifica, aclaró.

En materia de democracia participativa, se plantea que con el 2% de la lista nominal se pueda solicitar una consulta ciudadana en municipios o estados para decidir sobre obras o asuntos relevantes, con restricciones en ciertos temas.

Sin nepotismo y sin reelección

La propuesta incorpora la prohibición de que un familiar directo suceda en el cargo a otro a partir de 2030.

Ese mismo año entraría en vigor el fin de la reelección inmediata para todos los cargos de elección popular.

“A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente”, sostuvo. Sheinbaum defendió que la reforma no elimina la pluralidad. “No estamos quitando la proporción de los partidos… estamos reconociendo la diversidad política de México”, dijo.

Añadió que el objetivo es que quienes aspiren a una curul “tengan que ir a campaña, tengan que ir a pedir el voto popular”.

Sobre la posibilidad de no alcanzar mayoría calificada, adelantó que existe un “plan B” enfocado en leyes secundarias, aunque evitó profundizar.

“Ya sería después, no nos adelantemos”.

La discusión legislativa definirá si el llamado “Decálogo por la democracia” se convierte en una de las reformas estructurales del actual sexenio.

