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Bolivia llega a Monterrey para disputar playoff del Mundial 2026

La selección sudamericana se enfrentarán el próximo 26 de marzo en una semifinal contra Surinam en la ciudad de Monterrey, Nuevo León

  • 16
  • Marzo
    2026

La selección de Bolivia comenzó su arribo a Nuevo León para preparar su participación en el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, fase decisiva en la que intentará mantenerse en la pelea por uno de los últimos boletos al torneo.

El equipo sudamericano aterrizó en territorio regiomontano alrededor de las 9:30 horas y de inmediato inició su concentración para adaptarse a las condiciones de juego antes de disputar sus compromisos en Monterrey.

Primeros entrenamientos en Allende

Durante los primeros días de su estancia, el conjunto boliviano trabajará en el complejo La Capilla Soccer Park, ubicado en el municipio de Allende, donde realizará sesiones de preparación física y táctica.

Posteriormente, a partir del 23 de marzo, el equipo trasladará sus entrenamientos a las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que fungirán como sede oficial de prácticas en los días previos a los partidos del repechaje.

¿Cuando jugará Bolivia por su pase al Mundial 2026?

La selección sudamericana se enfrentarán el próximo 26 de marzo en una semifinal contra Surinam en la ciudad de Monterrey.

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Cinco días después, el ganador de ese cruce se medirá contra Irak por el boleto para acceder al Grupo I en el que esperan Francia, Senegal y Noruega.

Recordemos que la Federación Boliviana de Fútbol anunció que enviará una carta a la FIFA para solicitar un refuerzo en los protocolos de seguridad durante el torneo de repechaje.

También te sugerimos: Bolivia pide a FIFA reforzar seguridad para repechaje mundialista


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