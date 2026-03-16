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Finanzas

Wall Street comienza la semana en verde; indicadores suben 1%

En la sesión de este lunes, se destacó la subida de Micron, que publicará sus resultados trimestrales este miércoles, al anotarse 3.68%

  • 16
  • Marzo
    2026

Wall Street comenzó la semana en verdea pesar de la incertidumbre que rodea al cierre del estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.83% hasta 46,946 unidades
  • S&P 500: sube 1.01% hasta 6,699 unidades
  • Nasdaq: sube 1.22% hasta 22,374 unidades

El mercado está especialmente atento a todo lo relacionado con el estrecho de Ormuz y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar, como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Según analistas, "los inversionistas creen que Trump tiene en mente los intereses del mercado a largo plazo" y aún confían en que ponga fin a la situación "antes de que las cosas comiencen a empeorar".

En la sesión de este lunes, se destacó la subida de Micron, que publicará sus resultados trimestrales este miércoles, al anotarse 3.68%.

Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, avanzó un 2.33% entre rumores de que recortará hasta el 20 % de su plantilla para equilibrar su gasto en Inteligencia Artificial (IA).

 

 

 


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