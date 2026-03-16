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Internacional

Suman 200 soldados estadounidenses heridos en guerra contra Irán

En un comunicado, el Comando Central reveló que 180 soldados ya habían vuelto al servicio y que la mayoría de los heridos solo tenían lesiones leves

  • 16
  • Marzo
    2026

El número de soldados estadounidenses lesionados en la guerra contra Irán se ha elevado aproximadamente a 200, anunció el ejército de Estados Unidos cuando el conflicto ya está en su tercera semana.

Recientemente el jueves, la agencia Reuters había reportado que hasta 150 soldados de Estados Unidos han sufrido heridas en el conflicto, lo cual destaca el riesgo de los ataques iraníes de represalia.

Alrededor 180 soldados ya volvieron del servicio

En un comunicado, el Comando Central del ejército estadounidense reveló que 180 soldados ya habían vuelto al servicio y que la mayoría de los heridos solo tenían lesiones leves. 

Por otra parte, se confirmó que 13 soldados estadounidenses, han muerto 13 militares por ataques iraníes en las bases de Medio Oriente, especialmente en Kuwait.

Los ataques de Teherán también han afectado a misiones diplomáticas, así como a hoteles y aeropuertos, y han dañado la infraestructura energética en los estados árabes del Golfo.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra más de 7,000 objetivos en Irán. La semana pasada, Trump afirmó que Estados Unidos atacó instalaciones militares en la isla de Kharg, el puesto avanzado iraní que gestiona el 90% de las exportaciones petroleras del país.


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