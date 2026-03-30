Tribunal rechaza indemnización por muerte de Emiliano Sala

Un tribunal mercantil en Francia desestimó las reclamaciones del Cardiff City, que buscaba una indemnización superior a los 120 millones de euros por la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, en un fallo emitido este lunes, más de siete años después del trágico accidente aéreo que conmocionó al fútbol internacional.

El club galés había emprendido acciones legales contra el FC Nantes tras el fallecimiento del delantero en enero de 2019, argumentando daños económicos y reputacionales derivados del siniestro.

Sin embargo, el tribunal determinó que el Nantes no tuvo responsabilidad alguna en la organización del vuelo ni en las circunstancias que derivaron en el accidente, además de considerar que Cardiff no sufrió perjuicio reputacional.

La corte calificó las demandas del club británico como “extravagantes” y subrayó que ya habían sido analizadas previamente por otras instancias judiciales.

El fallo en Francia se suma a una serie de decisiones adversas para Cardiff, luego de que tanto la FIFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el Tribunal Supremo de Suiza rechazaran previamente sus argumentos en la disputa con el club francés.

Tras el veredicto más reciente, el tribunal ordenó a Cardiff pagar 300 mil euros por concepto de indemnización a Nantes, así como otros 180 mil euros por costes judiciales.

El trágico accidente

Emiliano Sala, de 28 años, había sido fichado por Cardiff en una transferencia récord de 17 millones de euros, procedente del Nantes, en un intento del club por evitar el descenso de la Liga Premier inglesa.

El delantero viajaba desde Francia para incorporarse a su nuevo equipo cuando el avión monomotor Piper Malibu en el que se trasladaba se estrelló en el mar cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

En el accidente también perdió la vida el piloto David Ibbotson.

Las investigaciones posteriores revelaron graves irregularidades. El empresario David Henderson, encargado de organizar el traslado, fue declarado culpable en 2021 por poner en peligro la seguridad de la aeronave.

Henderson había delegado el vuelo a Ibbotson, quien no contaba con licencia de piloto comercial, no estaba habilitado para volar de noche y tenía vencida su certificación para operar el Piper Malibu.

Durante el proceso judicial, Cardiff intentó responsabilizar al agente Willie McKay, al argumentar que actuaba en representación del Nantes y que había coordinado el vuelo.

El tribunal concluyó que McKay sí fungía como agente del club francés, pero no organizó el viaje ni tenía conocimiento de las irregularidades, por lo que descartó cualquier responsabilidad directa.

El caso se remonta a una de las tragedias más impactantes del fútbol reciente. Tras la muerte de Sala, Cardiff descendió al final de la temporada 2018-19 y actualmente milita en la tercera categoría del sistema de ligas del fútbol inglés.

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