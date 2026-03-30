Bolivia ilusiona con volver a un Mundial tras 32 años de ausencia

Ante la gran expectativa por ganar el boleto para el Mundial 2026, la Selección de Bolivia espera el partido de repechaje contra Irak con la esperanza de volver a un Mundial después de 32 años de ausencia.

Bolivia se remontó para vencer 2-1 a Surinam el jueves pasado, lo que avivó más la ilusión de volver a la Copa del Mundo.

Su plantilla cuenta con un promedio de edad de entre 23 y 24 años, cuyos jugadores juegan por toda Europa y Asia.

Bolivia consigue 500 boletos extras para partido de repechaje

De acuerdo con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, se consiguieron hasta 500 boletos más para que sus connacionales logren asistir al partido de repechaje.

"Hemos conseguido 500 entradas más para la gente que llegue de Bolivia. Las entradas ya estaban agotadas. Bolivia puede hacer historia después de 32 años", declaró Costa.

Aunque Irak está en el puesto 58 y Bolivia en el puesto 76 del ranking FIFA, la gran ventaja de la Verde es que los jugadores se conocen bien, juegan juntos hace tiempo y son jóvenes, según comentó el exseleccionado Milton Melgar.

El foco estará en el centrocampista del Santos brasileño Miguel Terceros, goleador de la Verde y autor del tanto de la victoria ante Surinam.

Si Bolivia clasifica al Mundial 2026, se integrará al Grupo I y tendrá como rivales a Francia, Noruega y Senegal.

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