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Deportes

México y Portugal decepcionan en la reinauguración del Azteca

Pese a la intensidad de ambos equipos, la contundencia no apareció y la afición se fue molesta por la actuación de ambos equipos

  • 28
  • Marzo
    2026

Uno de los partidos más esperados del año fue el México vs. Portugal para reinaugurar el Estadio Azteca, que pasó casi dos años sin actividad y volvió a abrir sus puertas ante una selección top del mundo.

Sin embargo, pese a que inicialmente se mostraba un buen ambiente, el espectáculo no llegó al puerto que la afición esperaba, pues el empate 0-0 tuvo sus emociones, pero dejó con ganas de explotar a la afición mexicana.

Con un equipo plagado de estrellas, los lusitanos se tomaron en serio el compromiso y buscaron tener el balón, presionaron algo y en un par de ocasiones pusieron en aprietos a la defensa tricolor.

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Fueron con todo

Pese a no estar acostumbrados a la altura de la Ciudad de México, el conjunto europeo tuvo mucho ritmo, pero el conjunto azteca no se quedó atrás, pues también compitieron al tú por tú en lo físico.

Entre choques, pases cortados y varias imprecisiones, el primer tiempo se fue con un empate sin goles que comenzó a molestar a los presentes, que despidieron a ambos equipos con fuertes abucheos.

Para el complemento, la cosa tampoco cambió demasiado, pues la intensidad se mantuvo, pero las fallas también. Fue ya sobre el final del encuentro cuando Javier Aguirre se decidió a mover todo desde el banquillo.

Con el ingreso de Julián Quiñones, Berterame y la "Hormiga" González, el equipo lució un poco más enchufado sobre los minutos finales. Incluso el delantero de Chivas tuvo la más clara del encuentro, pero no midió bien su remate de cabeza y se fue por el lado del poste derecho.

Del cielo al suelo

Conforme avanzó el reloj, la gente mostró su descontento y ese buen ambiente que se vivió al inicio cambió radicalmente, pues el famoso grito prohibido se hizo presente en contra del "Tala" Rangel. Incluso el sonido local tuvo que intervenir para intentar maquillarlo.

Aunque los dos intentaron dar un extra para que la afición no se fuera a casa sin celebrar un gol, las redes no se movieron y el público tuvo que conformarse con la majestuosidad del estadio, pues el encuentro terminó sin goles y con una molestia generalizada hacia el equipo del "Vasco" Aguirre.

A seguir chambeando

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana también será ante un rival de peligro, pues se medirá ante Bélgica en Chicago, donde el público seguramente será más bondadoso con los jugadores.

La cita será a las 19:00 horas mediante la señal de Azteca 7.


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