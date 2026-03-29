Invitan a vivir la experiencia de partidos del Mundial 2026

Como previo al arranque del Mundial 2026, el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, anunciaron que Nuevo León será anfitrión del partido número 1,000 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por lo que invitaron a vivir la experiencia de los partidos que se disputarán en la ciudad.

A través de redes sociales, compartieron un video en inglés, en el que agradecen el recibir el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Monterrey.

¡QUÉ HABIDO! Para @marrdzcantu y un servidor es un HONOR recibir el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA en EL GIGANTE DE ACERO, que será sede de 4 partidos de este Mundial. ⛰🏟🦁



Gracias a @SomosCocaCola y @arcacontal por traer a Nuevo León este FIFA WORLD CUP TROPHY… pic.twitter.com/lFjkdPYFNt — Samuel García (@samuel_garcias) March 29, 2026

En el video destacan que en este recinto jugaron leyendas del balompié como Totti, Messi y Ramos, además de ser sede de grandes conciertos con artistas internacionales como Bad Bunny, Justin Bieber y Paul McCartney.

El mandatario estatal destacó que la ciudad será sede de dos partidos de eliminatoria y cuatro encuentros de la Copa del Mundo, donde selecciones como Japón, Túnez y Sudáfrica pisarán la cancha.

Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales

La ciudad de Monterrey se prepara para inscribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol internacional. Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede, confirmó este viernes que el encuentro entre Túnez y Japón, programado para el próximo 20 de junio a las 10 de la noche, será oficialmente el partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo.

Este hito representa mucho más que una cifra estadística para los organizadores locales. Según explicó Hütt, recibir este encuentro es un motivo de gran celebración que permitirá mostrar al mundo que Monterrey es una ciudad de clase mundial, preparada para el festejo y para ofrecer una experiencia inolvidable a los aficionados internacionales.

Aquí te presentamos la nota completa: Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales

Comentarios