¡Bombazo en LMB!: Justin Turner firma con Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana sacudieron el mercado de fichajes de la Liga Mexicana de Béisbol al anunciar la incorporación del experimentado pelotero Justin Turner, uno de los bateadores más consistentes de las Grandes Ligas en la última década.

El movimiento, considerado uno de los más relevantes en la historia del circuito, coloca a la novena fronteriza como seria aspirante al campeonato en la temporada 2026.

La llegada de Turner, conocido como “Barba Roja”, representa un salto de calidad para el conjunto tijuanense, que ya había reforzado su roster con el ex jugador de los Gigantes de San Francisco, Wilmer Flores.

Con estas incorporaciones, el equipo apunta directamente a disputar la Serie del Rey por la Zona Norte.

¡ES OFICIAL!



Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana



Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas



Bienvenido a tu casa#TorosDeCorazón❤️ #LlegasteACasa pic.twitter.com/y7uBFYgxSi — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) April 11, 2026

Trayectoria de élite en Grandes Ligas

Turner presume una carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas, donde acumuló más de 1,600 imparables, 832 carreras impulsadas y superó la barrera de los 200 cuadrangulares.

Aunque fue seleccionado en el Draft de 2006 por los Cincinnati Reds, su consolidación llegó con los Los Angeles Dodgers, franquicia con la que se convirtió en ídolo.

Con el equipo angelino conquistó la Serie Mundial en 2020 y fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017.

A lo largo de su carrera, el infielder fue convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas y recibió el prestigioso Premio Roberto Clemente, que reconoce tanto el rendimiento deportivo como el impacto social de los peloteros.

Tras su etapa con los Dodgers, también defendió las camisetas de los Boston Red Sox y los Chicago Cubs, manteniéndose competitivo hasta la temporada 2025.

Inicio de la temporada 2026

Los Toros arrancarán la campaña en Coahuila enfrentando a los Saraperos de Saltillo y los Algodoneros de Unión Laguna.

El debut en casa está programado para el 24 de abril, en donde recibirán a los Acereros de Monclova.

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