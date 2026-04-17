México crea el Servicio Universal de Salud; así operará

El Diario Oficial de la Federación publicó este viernes el decreto mediante el cual se crea el Servicio Universal de Salud del Gobierno de México, una medida que busca ampliar el acceso a la atención médica y optimizar los recursos del sistema público.

La disposición fue emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para unificar los servicios de salud en el país y garantizar una cobertura más amplia a la población.

Un sistema sin barreras de afiliación

De acuerdo con lo informado por Martí Batres Guadarrama, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el nuevo esquema entrará en vigor a partir de este sábado.

El modelo permitirá que cualquier persona pueda recibir atención médica en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, sin importar su afiliación previa.

El objetivo central del Servicio Universal de Salud es facilitar el acceso a consultas, tratamientos y servicios médicos, al tiempo que se aprovecha de mejor manera la capacidad instalada del sistema de salud público.

Autoridades señalan que esta medida busca reducir las brechas de atención y evitar que infraestructura y personal médico queden subutilizados, especialmente en regiones con alta demanda de servicios.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal avanza hacia la integración de un sistema de salud más coordinado, en el que distintas instituciones operen de forma complementaria.

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