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Javier Hernández responde si volverá al futbol profesional

Tras su salida de Chivas a finales de 2025, el atacante quedó como agente libre y desde entonces no ha sido anunciado por ningún club

  • 17
  • Abril
    2026

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Javier “Chicharito” Hernández volvió a generar conversación entre sus seguidores al hablar, con un tono relajado, sobre su presente y su futuro en el futbol profesional.

El delantero mexicano respondió a una de las preguntas más recurrentes entre los aficionados: “¿Por qué ya no juegas futbol, te retiraste?”, a lo que contestó:

“Porque me hacen tanto esta pregunta, me extrañan, quisieran que siguiera jugando”, dejando ver el cariño de la gente, pero sin dar una respuesta directa sobre su situación profesional.

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Responde con humor sobre su regreso

En la misma dinámica, el atacante también fue cuestionado sobre la posibilidad de volver al futbol profesional. Fiel a su estilo, respondió con un tono irónico y sarcástico:

“¿Volverás a jugar fut profesional? No, solo en las cáscaras en los domingos ahí en el barrio, nomas”.

La respuesta rápidamente se viralizó en redes sociales, generando interpretaciones divididas entre quienes consideran que se trata de un retiro anticipado y quienes creen que simplemente se trató de una broma.

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Su última etapa con Chivas

El último club de Hernández fue el Club Deportivo Guadalajara, donde vivió una segunda etapa entre 2024 y 2025. Sin embargo, su regreso no logró consolidarse como se esperaba.

Durante ese periodo, el delantero tuvo una participación limitada debido a lesiones y falta de continuidad, registrando pocos goles y minutos en cancha, muy lejos del impacto que tuvo en su primera etapa antes de emigrar a Europa.

En su retorno, llegó a disputar alrededor de 35 partidos en dos años, con una producción ofensiva reducida, lo que marcó una etapa discreta en su carrera.

El último partido de su carrera

La última aparición oficial de Chicharito se registró el 30 de noviembre de 2025, en la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul.

En ese encuentro, Chivas fue eliminado tras caer 3-2, en un partido que quedó marcado por un momento clave: Hernández falló un penal en los minutos finales que pudo haber significado el pase a semifinales.

Ese episodio terminó por convertirse en una de las últimas imágenes del delantero dentro del futbol profesional, en una etapa que cerró sin títulos y con críticas por su rendimiento.

Un futuro aún sin definición oficial

Tras su salida de Chivas a finales de 2025, el atacante quedó como agente libre y desde entonces no ha sido anunciado por ningún club.

Hasta el momento, Javier Hernández no ha hecho un anuncio oficial sobre su retiro, por lo que su situación continúa siendo una incógnita, alimentada por sus propias declaraciones en redes sociales.

Mientras tanto, su futuro en el futbol profesional sigue abierto a interpretaciones, entre el silencio institucional y las respuestas con humor que mantiene con sus seguidores.


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