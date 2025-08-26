Bora Milutinović visita la concentración del Tri en la CDMX

El exentrenador serbio Bora Milutinović visitó este martes la concentración de la selección mexicana de fútbol en el Centro de Alto Rendimiento, al sur de la Ciudad de México.

En fotos y videos compartidos por el equipo de prensa del Tri, se ve la convivencia de Milutinović con el cuerpo técnico mexicano, encabezado por el seleccionador Javier Aguirre y el auxiliar Rafael Márquez.

Aguirre y Milutinović son viejos conocidos, pues el serbio convocó al "Vasco" para el Mundial de 1986.

El estratega europeo también ha asegurado en varias ocasiones que Aguirre es el estratega ideal para liderar al conjunto azteca para una histórica actuación en el Mundial 2026.

"Los jugadores mexicanos tienen cualidades técnicas y tácticas. "Javier sabe con precisión qué debe hacer para explotarlas", aseguró Milutinović, en julio pasado, cuando recibió un reconocimiento en Guadalajara, una de las tres ciudades sedes de México en 2026.

Al frente de la selección mexicana, Bora dirigió 104 juegos en dos procesos distintos, lo que lo convierte en el segundo director técnico con más partidos del cuadro nacional, solo por detrás de la leyenda Ignacio Trelles, quien, además de ser el que más partidos ha dirigido a la selección, es quien más partidos ha ganado al frente del 11 azteca.

Bora Milutinović llegó al frente de la selección mexicana en dos procesos, uno siendo de 1983 hasta 1986, proceso donde llevó al cuadro nacional a los cuartos de final del Mundial México 86, instancia donde cayó en una tanda de penales contra la entonces Alemania Federal.

Mientras que su segundo periodo fue de 1995 a 1997, siendo firmado después de la salida de Miguel Mejía Barón. En este proceso, clasificó a México al Mundial de Francia 98, además de conseguir la Copa Oro de 1996 y el histórico tercer lugar en la Copa América de 1997.

