Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_chiquimarco_marco_n_840261a48a
Deportes

Dan prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX, Marco 'N'

Una jueza de la CDMX ordenó prisión preventiva contra el exárbitro Marco “N” por presunta violencia familiar, como medida para proteger a la víctima

  • 23
  • Diciembre
    2025

Este martes, una jueza de la Ciudad de México dictó prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX, Marco "N".

La decisión de la jueza Carolina Bernal se debe a una medida cautelar, ya que el exárbitro mundialista es por presunta violencia familiar y en protección de las víctimas, de acuerdo a la carpeta 003/760/2022.

De acuerdo con ESPN, el abogado de la víctima ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese.

Esta medida fue dictada durante una audiencia que se realizó en la CDMX y se tomó como una medida para proteger a la víctima y, por esto mismo, Marco "N" tiene que presentarse en el Reclusorio Norte de forma voluntaria, en un máximo de tres días.

Esta polémica para el exárbitro estalló en 2023, cuando un juez vinculó a proceso a Marco "N" debido a que se encontraron elementos para seguir con las investigaciones y buscar una conclusión para el caso.

En dicha ocasión, en las medidas cautelares se estipuló que el señalado podía seguir su proceso en libertad, bajo algunas restricciones. Situación que cambió dos años más tarde.

La parte acusadora es la expareja del exárbitro mundialista, Alva Neri Hernández, y las medidas cautelares se tomaron para proteger a la víctima.

Tengo tranquilidad; evidentemente, me causa alegría, por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que, por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia. Gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, comentó la víctima y expareja de Marco 'N', Alva Neri Hernández, en julio del 2023.

El exárbitro inició su carrera como silvante del futbol mexicano en 1995, en donde estuvo activo por casi dos décadas hasta su retiro en 2014.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_24_at_12_38_24_AM_cd4a28d12d
Emmanuel Cerda le pide a ‘Santa’ títulos para Tigres y Rayados
0a342e3155e1c76bda658374a136ae0d7899d7b0_acb3a172d8
CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica
AP_25358020473692_1aa080d96c
Camioneros demandan a California por plan de revocar licencias
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×