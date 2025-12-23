Dan prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX, Marco 'N'

Este martes, una jueza de la Ciudad de México dictó prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX, Marco "N".

La decisión de la jueza Carolina Bernal se debe a una medida cautelar, ya que el exárbitro mundialista es por presunta violencia familiar y en protección de las víctimas, de acuerdo a la carpeta 003/760/2022.

De acuerdo con ESPN, el abogado de la víctima ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese.

Esta medida fue dictada durante una audiencia que se realizó en la CDMX y se tomó como una medida para proteger a la víctima y, por esto mismo, Marco "N" tiene que presentarse en el Reclusorio Norte de forma voluntaria, en un máximo de tres días.

Esta polémica para el exárbitro estalló en 2023, cuando un juez vinculó a proceso a Marco "N" debido a que se encontraron elementos para seguir con las investigaciones y buscar una conclusión para el caso.

En dicha ocasión, en las medidas cautelares se estipuló que el señalado podía seguir su proceso en libertad, bajo algunas restricciones. Situación que cambió dos años más tarde.

La parte acusadora es la expareja del exárbitro mundialista, Alva Neri Hernández, y las medidas cautelares se tomaron para proteger a la víctima.

Tengo tranquilidad; evidentemente, me causa alegría, por tanto tiempo de abuso, y que siempre se manifestaba que, por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia. Gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso”, comentó la víctima y expareja de Marco 'N', Alva Neri Hernández, en julio del 2023.

El exárbitro inició su carrera como silvante del futbol mexicano en 1995, en donde estuvo activo por casi dos décadas hasta su retiro en 2014.

Comentarios