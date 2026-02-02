Podcast
Deportes

Borregas Monterrey impone su dominio ante Anáhuac Norte

La quinteta regia de basquetbol se lleva el triunfo por amplio margen en duelo de la División I femenil de la Liga ABE, con destacada actuación de Ariana Mora

  • 02
  • Febrero
    2026

Las Borregas del Tec de Monterrey hicieron valer su condición de locales y superaron con autoridad a la Universidad Anáhuac Norte por marcador de 77-48, en encuentro correspondiente a la División I femenil de la Liga Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Desde los primeros minutos del compromiso, el conjunto regiomontano marcó el ritmo del partido. A los cinco minutos del primer cuarto, el Tec ya había tomado ventaja de 12-5, diferencia que supo administrar para cerrar el periodo inicial con marcador de 19-11.

El equipo dirigido por Sandra Rosales mantuvo el control durante todo el encuentro y no cedió la delantera en ningún momento. Para el arranque del duelo, la estratega envió a la duela a Paloma Figueroa, Andrea Grimaldo, Ariana Mora, Laura Plascencia e Irais Aguilera.

La Anáhuac Norte, bajo el mando de Roberto Rojas, inició con Melanie Nava, Dominique Reyes, Sara Vallejo, Lisseth Lozada y Daniela Martínez, sin lograr frenar la ofensiva del conjunto local.

Ariana Mora fue la figura del partido al encabezar el ataque del Tec con 24 puntos, seguida por Regina Espinosa, con 10 unidades, y Andrea Grimaldo, quien aportó ocho.

Del lado de la Anáhuac Norte, Melanie Nava destacó con 21 puntos y fue además la jugadora con mayor tiempo en la cancha, al disputar 33.27 minutos. Sara Vallejo contribuyó con siete unidades.

La profundidad del plantel fue otro factor determinante, ya que la banca del Tec respondió con 25 puntos, mientras que las suplentes de la Anáhuac Norte sumaron únicamente 16.

Con este resultado, el Tec de Monterrey cerró el encuentro con una ventaja de 29 puntos, confirmando su dominio en la pizarra final de 77-48.

El partido fue el viernes pasado en la Arena Wellness del Tec de Monterrey.

Entérate

Primer cuarto

Tec de Monterrey: 19
Anáhuac Norte: 11

Segundo cuarto

Tec de Monterrey: 37
Anáhuac Norte: 22

Tercer cuarto

Tec de Monterrey: 55
Anáhuac Norte: 38

Cuarto cuarto

Tec de Monterrey: 77
Anáhuac Norte: 48


