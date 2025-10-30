Boxeador regiomontano cerca de la gloria en eliminatoria mundial

El boxeo de Nuevo León vuelve a estar en el mapa mundial. El invicto Lindolfo Delgado, orgullo de Linares, está listo para escribir una nueva página en la historia del pugilismo regiomontano al disputar una eliminatoria mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al tapatío Gabriel Goyaz, el próximo 15 de noviembre en San Luis Potosí.

Con un récord perfecto de 23 triunfos sin derrota y 17 nocauts, Lindolfo llega a esta cita en plenitud boxística. La victoria lo colocaría a un paso del título mundial, abriendo la posibilidad de convertirse en el tercer campeón mundial nacido en Nuevo León, después de Francisco “Chihuas” Rodríguez y Daniel “Cejitas” Valladares, mientras que en la rama femenil Arely Muciño ha sido la única monarca universal que ha portado la bandera regia con orgullo.

El combate entre Delgado y Goyaz se perfila como una guerra civil entre Nuevo León y Jalisco, que promete emociones al límite. Formará parte de la cartelera organizada por Zanfer Promotions, en alianza con el Gobierno de San Luis Potosí, Top Rank y Box Azteca, teniendo como respaldo estelar la defensa del título mundial pluma del mexicano Rafael “Divino” Espinoza frente al ucraniano Arnold Khegai.

Desde su paso por la selección nacional, donde fue medallista en Juegos Centroamericanos, subcampeón Panamericano y olímpico en Río 2016, Lindolfo ha demostrado una carrera limpia, ascendente y sólida. Pese a su récord y consistencia, la oportunidad mundialista se había demorado, pero este combate representa la antesala del sueño que ha perseguido toda su vida.

“Estoy enfocado, disciplinado y muy motivado. Esta pelea es la más importante de mi carrera. He trabajado para ganarme una oportunidad así, y voy a dejar todo arriba del ring para que el título mundial regrese a Nuevo León”, aseguró Lindolfo Delgado.

Su rival, Gabriel Goyaz, llega con una marca de 31-1-1, con experiencia internacional y títulos intercontinentales en su haber, lo que convierte este combate en una auténtica prueba de fuego. Pero la confianza en el campamento regio es total.

El boxeador de Linares representa hoy el renacer del boxeo regiomontano, una tierra que ha visto surgir grandes talentos y que anhela ver a su próximo campeón mundial levantar el cinturón.

El 15 de noviembre, en San Luis Potosí, Lindolfo Delgado buscará no solo la victoria, sino honrar el legado regio y continuar la historia que comenzaron “El Chihuas”, “El Cejitas” y Arely Muciño.

Porque cuando un regiomontano sube al ring, no solo pelea por un título… pelea por el orgullo de todo Nuevo León.

