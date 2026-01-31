Podcast
Deportes

Teófimo López y Shakur Stevenson pelearán por título superligero

Analistas coinciden en que el resultado podría influir directamente en el panorama libra por libra y en las futuras grandes peleas del boxeo estadounidense

  • 31
  • Enero
    2026

El boxeo internacional vive una de sus citas más relevantes con el enfrentamiento entre Teófimo López y Shakur Stevenson, dos figuras que representan la élite de la nueva generación. El combate, celebrado en el histórico Madison Square Garden de Nueva York, no solo pone títulos en juego, sino también prestigio, legado y una importante bolsa económica.

Pesaje oficial: ambos cumplen con la báscula

En la ceremonia de pesaje previa a la velada, ambos boxeadores superaron sin inconvenientes el trámite reglamentario de la división superligero (140 libras), confirmando su óptima preparación física.

  • Teófimo López: 139.6 libras
  • Shakur Stevenson: 138.6 libras

El cara a cara posterior reflejó la tensión y la confianza de dos peleadores conscientes de la importancia del combate, elevando aún más la expectativa entre aficionados y especialistas.

Cómo llega Teófimo López a la velada

Teófimo López llega a este compromiso como campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y poseedor del cinturón de The Ring. Su carrera ha estado marcada por victorias ante rivales de primer nivel y por un estilo explosivo que combina potencia, velocidad y agresividad.

Con experiencia en peleas de alta presión, López busca reafirmar su dominio en la división y demostrar que sigue siendo uno de los nombres más peligrosos del boxeo actual.

Shakur Stevenson y el reto de subir de división

Shakur Stevenson, por su parte, llega invicto con un record de 24-0  y con una reputación construida sobre la técnica, la inteligencia táctica y una defensa de élite. Tras conquistar campeonatos mundiales en varias divisiones, decidió dar el salto a las 140 libras con la ambición de seguir haciendo historia.

Su estilo metódico y preciso contrasta con el poder de López, lo que ha generado un intenso debate sobre cuál de los dos planteamientos se impondrá sobre el ring.

Un choque de estilos con impacto deportivo y mediático

El enfrentamiento representa un clásico duelo de estilos: la fuerza y agresividad de López contra la técnica y el control de Stevenson. Analistas coinciden en que el resultado podría influir directamente en el panorama libra por libra y en las futuras grandes peleas del boxeo estadounidense.

Ganancias estimadas: millones en juego

Además del prestigio deportivo, la pelea tiene un fuerte impacto económico. De acuerdo con estimaciones del sector, la bolsa total del combate podría situarse entre 15 y 25 millones de dólares, considerando derechos de transmisión, pago por evento y patrocinios.

El ganador del combate tendría la posibilidad de llevarse una ganancia aproximada de 8 a 10 millones de dólares, consolidando esta velada como una de las más lucrativas del año.

Más allá del resultado final, la pelea entre Teófimo López y Shakur Stevenson simboliza el presente y el futuro del boxeo: talento joven, alto nivel competitivo y una ambición clara por dejar huella en la historia del deporte.


Comentarios

