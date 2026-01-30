Estas fueron las mayores ventas en la historia del Monterrey

La venta de Germán Berterame al Inter Miami representó un hito histórico para el Club de Fútbol Monterrey, pues el naturalizado mexicano se convirtió en la venta más cara en la historia del club, superando la marca que se estableció apenas unos meses antes.

Debido a esto y como Rayados nunca se ha caracterizado por ser un equipo vendedor, sin embargo, en años recientes ha logrado concretar tratos muy jugosos para la institución, por ello, te presentamos sus cinco principales ventas millonarias.

Dorlan Pabón y César Montes

En el quinto escalón hay un empate entre dos jugadores que se convirtieron en figuras dentro de la institución, ambos fueron compañeros, campeones y partieron rumbo a España, aunque en épocas muy diferentes.

El primero en partir fue el colombiano, quien llegó a la Sultana del Norte para el Apertura 2013, donde rápidamente mostró su calidad, pues en solo siete partidos que jugó en el semestre entre Liga y Copa marcó cinco goles, por lo que sorpresivamente el Valencia pagó su cláusula de rescisión de $8 millones de euros y se fue de México apenas un mes después de llegar,

Por su parte, el "Cachorro" se formó en la Sultana del Norte y le tocó "picar piedra", hasta que se hizo de un sitio en el primer equipo y un recurrente en la Selección Mexicana. Su calidad le valió irse al Espanyol de Barcelona, que también desembolsó $8 millones de euros por su pase en 2022.

Brandon Vázquez

En el cuarto puesto aparece el "Superman", quien había llegado al Monterrey como una solución al ataque, sin embargo, debido a problemas personales nunca logró asentarse, pues marcó 14 goles en 49 partidos.

Aun así, sorpresivamente el jugador se mantuvo muy cotizado en Estados Unidos, por lo que el Austin pagó la sorpresiva cantidad de $9.6 millones de euros, una venta récord en la institución durante su época.

Rodolfo Pizarro

Si bien Rodolfo Pizarro nunca fue un jugador determinante, durante su primera etapa en el Monterrey apareció en momentos importantes, por lo que se volvió objeto del deseo de varios equipos, sin embargo, fue el entonces recién fundado Inter Miami el que se animó a pagar $11 millones de euros para convertir al mexicano en el primer jugador franquicia en la historia del equipo.

Nelson Deossa

Al colombiano le duró poco más de seis meses el título de la venta más alta en la historia del club, el cual se ganó a pulso, pues desde su estancia en Pachuca demostró que es un jugador diferencial y en Rayados no hizo más que afianzarse como un referente.

Deossa jugó solamente 29 partidos, en los que marcó 7 goles y dio una asistencia; si a esto le agregamos su buena actuación en el Mundial de Clubes, se volvió lógico que un club importante como el Real Betis pagara $11.7 millones de euros para llevarlo a España, donde poco a poco se fue haciendo de un lugar en el equipo.

Germán Berterame

"Berte" marcó un antes y un después en la historia del Monterrey, pues aunque no logró levantar un solo título, sí le dejó una millonada a la directiva, que logró ficharlo libre cuando terminó su contrato con el Atlético San Luis.

Durante su paso con Rayados, el naturalizado mexicano hizo 68 goles en 153 partidos, lo que le valió para ponerse como el quinto máximo goleador histórico del club, logrando superar a figuras como el "Cabrito" Arellano, "Lucho" Pérez e incluso el "Guille" Franco.

Ahora sus más los más de $15 millones de dólares que pagaron las "Garzas" para llevarlo a jugar al lado de Lionel Messi deberán ser usados sabiamente para traer un jugador que logre dar el siguiente paso con los albiazules.





Comentarios