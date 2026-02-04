Brandon Moreno tiene nuevo oponente en la cartelera UFC México

La disputa por el cinturón de las 125 libras sigue al alcance dentro de los 15 mejores peleadores de la división y el peleador mexicano quiere volver a demostrar de tener las capacidades necesarias para volver a coronarse como campeón de peso mosca.

Cartelera con presencia mexicana

La cartelera de UFC Ciudad de México está a la vuelta de la esquina donde una gran cantidad de peleadores aztecas trataran de dar un buen espectáculo al intentar llevarse la victoria de sus respectivos combates de una forma contundente para intentar escalar poco a poco dentro de los rankings en sus divisiones.

7 peleadores aztecas son los que estarán dentro de la cartelera para establecer la presencia mexicana dentro de la UFC, los peleadores que participarán en dicho evento son David Martínez, Santiago Luna, Cristian Quiñonez, Imanol Rodriguez, Daniel Zellhuber, Edgar Chairez y finalmente Brandon Moreno.

Cambio de rival para Brandon Moreno

Brandon Moreno originalmente estaba pactado a pelear en contra del peleador de Kazajistán Azu Almabayev, quien es el número 7 de la división, esta pelea fue muy comentada por diferentes medios al considerarla como una pelea sumamente pareja por la similitud física y estratégica que ambos ofrecen en cada uno de sus combates.

Asu Almabayev confirma su baja por lesión

Almabayev en sus redes sociales confirmó su baja de la contienda por una fractura en su mano derecha a solo 3 semanas antes de su pelea, por lo cual se tuvo que ver forzado a abandonar el combate pactado previamente con el peleador originario de Tijuana.

El peleador Kazajo suma un gran récord de 23 victorias y 3 derrotas en su récord profesional, de lo cual dentro de la UFC tiene un récord de 6 victorias y solamente 1 derrota, el peleador ya fue campeón en otra promotora de las artes marciales mixtas, en la empresa M1 global de Rusia, donde su reinado duro poco más de 6 meses aunque no defendió en ninguna ocasión su campeonato.

Lone´er Kavanagh entra al relevo

El peleador inglés y top 15 de la división Lone´er Kavanagh será el peleador que reemplazará al peleador Almabayev para esteralizar el evento de UFC Fight Night Ciudad de México en contra de Brandon Moreno, Kavanagh ha sido considerado como un gran prospecto de la división por la juventud que posee y por su gran estilo agresivo al momento de enfrentarse a cualquier tipo de oponente.

Kavanagh fue firmado por la UFC en 2024 tras participar dentro del programa 'Dana White Contender Series', mismo programa se encarga de organizar peleas donde los ganadores que tuvieron un buen rendimiento dentro del octágono se ganan un contrato para pelear dentro de la máxima empresa de las artes marciales mixtas, Kavanagh no solo obtuvo la victoria, sino que noqueó a su oponente An Tuan Ho quien tenía un récord invicto de 6-0, por lo cual fue suficiente para obtener el ansiado contrato.

Lo que está en juego en la división

Esta pelea será disputada entre los lugares 5 y 15 de la división, el peleador originario de Londres, Inglaterra tendrá una gran oportunidad para escalar rápidamente dentro del top 5 de la división si es que llega a obtener la victoria, mientras que Moreno tendrá la oportunidad para poder reubicarse dentro del top 5 para intentar volver a obtener el ansiado cinturón.

