Nuevo León

Nuevo centro de rehabilitación física fue inaugurada en Monterrey

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la presidenta del DIF anunció que se integrará un nuevo servicio oncológico

  • 04
  • Febrero
    2026

Como parte de la estrategia para recuperar la infraestructura social y fortalecer la atención ciudadana, el municipio de Monterrey inauguró el nuevo Centro DIF "La Alianza".

Presencia de autoridades durante inauguración

El corte de listón y recorrido de supervisión estuvo encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal. Durante el evento, el edil destacó que la rehabilitación del inmueble responde a una escucha activa de las necesidades vecinales.

 

“Es muy importante sensibilizarnos sobre las necesidades que hay, sobre lo que realmente queremos hacer aquí en Monterrey para resolver, ustedes son los que nos dicen, nosotros no podemos llegar a imponer algo que suponemos porque en otra colonia lo hicimos”, afirmó el munícipe.

Por su parte, Oyervides resaltó que este centro no solo busca brindar servicios médicos, sino también fomentar el autoempleo y el tejido social.

Diversos servicios de salud se integrarán 

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la presidenta del DIF anunció que se integrará un nuevo servicio oncológico.

Además, la unidad de rehabilitación física ofrecerá terapias para personas con discapacidad o lesiones diversas, sumándose a los servicios de consulta psicológica que ya ofrece la institución.

 

Con esta obra, informaron que el municipio reafirma su compromiso de rescatar espacios públicos y transformarlos en herramientas que mejoren directamente la calidad de vida de las y los ciudadanos del norponiente de la ciudad.

Diversas áreas remodeladas

La transformación del centro incluyó una remodelación integral que abarca desde acabados básicos hasta equipamiento especializado:

  • Renovación física: Instalación de pisos cerámicos, impermeabilización, climatización, plafones y ventanas
  • Equipamiento: Mobiliario moderno en todas las áreas y aparatos de rehabilitación de última generación.
  • Espacios polivalentes: Cocina funcional, salón de robótica, área geriátrica, zona de box, sala creativa y salón de usos múltiples

WhatsApp Image 2026-02-04 at 10.15.08 PM.jpeg

WhatsApp Image 2026-02-04 at 10.15.06 PM.jpeg


